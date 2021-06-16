Somaspor Uğur Can'la sözleşme yeniledi

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SOMA, (DHA) - GELECEK sezon Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Somaspor iç transferde golcüsünü bırakmadı. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki oyuncusu Uğur Can ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon Somaspor formasıyla 3'üncü Lig'de 29 maça çıkan Uğur 11 gol atarak elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Uğur Can, Somaspor'la yeni sezonda da başarılı bir dönem geçireceklerine inandığını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa SOMA, (DHA)

2021-06-16 12:52:02



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