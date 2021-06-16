Yuntdağı'ndaki muhtarlara ilk yardım eğitimi verilecek

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla merkeze uzak olan kırsal mahallelerde yaşayan muhtarlara temel ilk yardım eğitimi verilecek.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Muhtarlar Derneği anlamlı bir projeye imza atıyor. Merkezefendi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminde çalışan Sağlık Memuru Nurullah Şengül’ün hazırlayıp başvurduğu, Avrupa Birliği Projesi Öğren ve Yaşat Projesi Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu olan Sivil Düşün tarafından desteklenmeye hak kazandı. Yunusemre’de Yuntdağı’nın dağlık yerleşkesinde yaşayan 52 mahalleye, sağlık okuryazarlığına katkı sağlamak amacıyla, öncelikli hayati önem taşıyan Temel İlk Yardım Eğitimi verilmesini amaçlayan proje kapsamında Manisa merkeze 15/50 kilometre uzaklıkları bulunan 52 dağlık yerleşkedeki öncelikle mahalle muhtarları olmak üzere köyde devamlı ikamet eden ve eğitime katılmak isteyen, aza, bakkal, kahveci gibi vatandaşların da katılacağı 2 günlük teorik ve pratik olarak temel ilk yardım eğitimi verilecek. 6 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek proje Proje sonunda temel ilk yardım eğitimini tamamlayan muhtarlar eğitime katılım belgelerini alacak. Sonrasında Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılacak belge töreninde, Avrupa Birliği Sivil Düşün Delegasyonu tarafından gönderilecek uzman tarafından 'Karar vericilerle ilişkilerin yönetimi' konusunda savunuculuk eğitimi verilerek proje tamamlanacak.

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