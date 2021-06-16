Sokak çeşmeleri bakımdan geçti

Saruhanlı Belediyesi, Bedeller Mahallesinde kaynak suyu ile cazibeli olarak beslenen 3 sokak çeşmesinin bakım ve onarımını yaptı.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Meclis Üyeleri Mustafa Arguz ve Cavit Yaralı ile birlikte Bedeller Mahallesini ziyaret ederek, yenilenen çeşmeleri yerinde inceledi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Elver ve mahalleli kadınlar, Başkan Bilgin'e teşekkür ederek çiçek verdi.

Başkan Bilgin, daha sonra kahvehaneye geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

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