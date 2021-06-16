Uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralılara halatlı kurtarma

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil, 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince halatla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Büyüksümbüller yolu üzerine meydana geldi. Oğuz Yamuç idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü Yamuç ile yanındaki Ensar Oğul, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin halatlı çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-06-16 14:23:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.