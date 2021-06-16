Uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralılara halatlı kurtarma

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil, 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince halatla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Büyüksümbüller yolu üzerine meydana geldi. Oğuz Yamuç idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü Yamuç ile yanındaki Ensar Oğul, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin halatlı çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-06-16 14:23:49
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