Güneşli’de yeni nesil mekanik sayaçlar anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneşli’de yeni nesil mekanik sayaçlar anlatıldı

İHA

Güneşli’de yeni nesil mekanik sayaçlar anlatıldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile birlikte Gördes ilçesine bağlı Güneşli mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yeni nesil mekanik sayaçlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla sayaç ve sayaç muhafaza kutularından herhangi bir ücret alınmayacağını belirten Çevik, okuma personelinin evin içine girmeden sayaçlardaki radyo frekans sistemi sayesinde uzaktan okuma yapabileceğini söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum olarak, personel, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaç ile değiştirecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, bu uygulamayı anlatmak üzere Gördes ilçesine bağlı Güneşli mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevik’e Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici, Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Necati Arı, MHP İlçe Başkanı Abdürrezzak Yonat, MHP Meclis üyesi Nurettin Kırmızıay, AK Partili Meclis üyesi Ali Peker, Güneşli Mahalle Muhtarı Erdal Terim, Evciler Mahalle Muhtarı Halil Gökkaya, Kobaklar Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz, Doğanpınar Mahalle Muhtarı Halil Korkmaz, Deliçoban Mahalle Muhtarı Refik Öztürk eşlik etti. Çevik ve Akbaş, yeni sistemi tüm detayları ile Mahalle Muhtarı Erdal Terim ve vatandaşlara aktardı.

“Sayaç ve sayaç muhafaza kutularından ücret alınmayacak”
Yeni mekanik sayaçlardan ücret alınmayacağını vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Güneşli Mahallesine büyük bir yatırım yapılıyor. Güneşli, Evciler ve Ulgar Mahallelerimizi kapsayacak 28 milyon liralık altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ardından yeni bir sayaç sistemine geçeceğiz. Bu mekanik sayaç evlerinizde bulunan mekanik sayaçların aynısı. Tek farkı ise üzerindeki anten ile uzaktan okuma yapılabilme imkanı vermesi. Panomuzu evlerimizin önündeki elektrik panoları gibi dışarı alacağız. Sayaçlarımızı da içerisine koyacağız. Okumacımız Güneşli’ye geldiği zaman yürüyerek, motorla veya araçla mahallemizdeki abonelerimizin sayaçlarını yarım saat içerisinde okuyup faturalarını çıkaracak. Sayaç ve sayaç muhafaza kutularından ücret alınmayacak” diye konuştu.

“Vatandaşın yararına bir hizmet olacak”
Abone İşleri Dairesi Başkanı Akbaş, altyapısı yenilenen mahallelerde ücretsiz sağlanacak sayaçların ve muhafaza kutularının tıpkı elektrik panoları gibi parsellerin girişinde olacağını, yeni sayaçların mevcut olanlardan tek farkının da üzerindeki anten vasıtasıyla radyo dalga frekansı yayarak personelin yürürken veya düşük hızda araç içerisinde yürürken okuma yapabilmesini sağlayacağına vurgu yaptı. Akbaş, “Sürekli gelişen ve değişen teknolojinin işlerimizin kolaylaşması adına kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Daha sonraki dönemlerde belki de yüksek bir tepeye kuracağımız bir antenle bin aboneye kadar kapasitesi olacak bir şekilde Gördes ilçe şefliğimizden de okuma yapabileceğiz. Belki de drone ile okuma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu hem devletin, hem kurumun, dolayısıyla da vatandaşın yararına olacaktır” şeklinde konuştu. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, kuraklık tehlikesini hatırlatarak su tasarrufu konusunda vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

“En büyük sıkıntılarımız MASKİ ile sona eriyor”
Güneşli Mahalle Muhtarı Erdal Terim, MASKİ Genel Müdürlüğüne mahallemizde çalışmaları devam eden altyapı ve üstyapı hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. En büyük sorunumuz su sıkıntısıydı. MASKİ ile bu sorunumuz da sona erecek. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere gecesiyle gündüzüyle emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Cengiz Başkanımız Türkiye’de marka bir başkandır”
Mahalle sakinlerinden Osman Şahin Dursun ise, “Manisa’ya büyük hizmetler yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün bu ülkede marka olmuş bir başkandır. Başkanımız mahallemize gelerek, sorunlarımızı çözeceğinin sözünü vermişti. Bugünde görüyoruz ki, altyapı sıkıntılarımız için canla başla ekipler çalışıyor. Cengiz Başkanımız ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

EGEİD 3. yıl dönümünü kongreyle kutladı
YEREL HABERLER EGEİD 3. yıl dönümünü kongreyle kutladı
Kula İlçe Jandarmadan 'Jandarma ve Çocuklar El Ele' projesi
YEREL HABERLER Kula İlçe Jandarmadan 'Jandarma ve Çocuklar El Ele' ...
Ormanlık alana ekili 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormanlık alana ekili 62 kök kenevir bitkisi ele ...
Yaralıları kurtarmak için seferber oldular Manisa'da Yaklaşık 30 metrelik uçuruma düşen ve araç içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin gayretiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaralıları kurtarmak için seferber oldular Manisa'da ...
Bir HİS Göleti de Gördes’e
YEREL HABERLER Bir HİS Göleti de Gördes’e
Uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralılara halatlı kurtarma
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralılara halatlı ...
İlk kez katıldıkları turnuvada Türkiye Şampiyonu çıkardılar
YEREL HABERLER İlk kez katıldıkları turnuvada Türkiye Şampiyonu ...
Çalışmalara yakından takip
YEREL HABERLER Çalışmalara yakından takip
Yunusemreli güreşçiler milli takım forması için mindere çıkacak
YEREL HABERLER Yunusemreli güreşçiler milli takım forması için ...
Turgutlu Belediyesi geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi geleceğin yıldız sporcularını ...
Sokak çeşmeleri bakımdan geçti
YEREL HABERLER Sokak çeşmeleri bakımdan geçti
Başkan Çelik Şehzadeler’in şampiyonlarını altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Çelik Şehzadeler’in şampiyonlarını altınla ...
Yuntdağı'ndaki muhtarlara ilk yardım eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Yuntdağı'ndaki muhtarlara ilk yardım eğitimi ...
Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı
Saruhanlı'ya hizmet için birlikte hareket edecekler
YEREL HABERLER Saruhanlı'ya hizmet için birlikte hareket edecekler
Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aile hekimlerinde de 'Biontech' aşılaması başladı Kula'da günlük aşılama sayısı 700'lü rakamlara ulaştı
YEREL HABERLER Aile hekimlerinde de 'Biontech' aşılaması ...
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis (2)
YEREL HABERLER Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, ...
Somaspor Uğur Can'la sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Somaspor Uğur Can'la sözleşme yeniledi
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
YEREL HABERLER Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, ...
Maden faciası için açılan davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat etti.
YEREL HABERLER Maden faciası için açılan davada Soma Kömür ...
Husumetlisini öldürdü ardından aynı tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER Husumetlisini öldürdü ardından aynı tüfekle intihar ...
Komşusunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti
YEREL HABERLER Komşusunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti
MASKİ’den Fundacık Mahallesi'ne yeni sondaj kuyusu
YEREL HABERLER MASKİ’den Fundacık Mahallesi'ne yeni sondaj kuyusu