Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. (43) yönetimindeki 45 KA 2922 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ali S. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Ali S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli noktalarında kırıklar olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ali S. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Poyrazdamları Mahallesinde genel temizlik
YEREL HABERLER Poyrazdamları Mahallesinde genel temizlik
Otomobil yangını ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Otomobil yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Güneşli’de yeni nesil mekanik sayaçlar anlatıldı
YEREL HABERLER Güneşli’de yeni nesil mekanik sayaçlar anlatıldı
EGEİD 3. yıl dönümünü kongreyle kutladı
YEREL HABERLER EGEİD 3. yıl dönümünü kongreyle kutladı
Kula İlçe Jandarmadan 'Jandarma ve Çocuklar El Ele' projesi
YEREL HABERLER Kula İlçe Jandarmadan 'Jandarma ve Çocuklar El Ele' ...
Ormanlık alana ekili 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormanlık alana ekili 62 kök kenevir bitkisi ele ...
Yaralıları kurtarmak için seferber oldular Manisa'da Yaklaşık 30 metrelik uçuruma düşen ve araç içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin gayretiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaralıları kurtarmak için seferber oldular Manisa'da ...
Bir HİS Göleti de Gördes’e
YEREL HABERLER Bir HİS Göleti de Gördes’e
Uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralılara halatlı kurtarma
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralılara halatlı ...
İlk kez katıldıkları turnuvada Türkiye Şampiyonu çıkardılar
YEREL HABERLER İlk kez katıldıkları turnuvada Türkiye Şampiyonu ...
Çalışmalara yakından takip
YEREL HABERLER Çalışmalara yakından takip
Yunusemreli güreşçiler milli takım forması için mindere çıkacak
YEREL HABERLER Yunusemreli güreşçiler milli takım forması için ...
Turgutlu Belediyesi geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi geleceğin yıldız sporcularını ...
Sokak çeşmeleri bakımdan geçti
YEREL HABERLER Sokak çeşmeleri bakımdan geçti
Başkan Çelik Şehzadeler’in şampiyonlarını altınla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Çelik Şehzadeler’in şampiyonlarını altınla ...
Yuntdağı'ndaki muhtarlara ilk yardım eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Yuntdağı'ndaki muhtarlara ilk yardım eğitimi ...
Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Manisa yollarında çalışmalar hız kazandı
Saruhanlı'ya hizmet için birlikte hareket edecekler
YEREL HABERLER Saruhanlı'ya hizmet için birlikte hareket edecekler
Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aile hekimlerinde de 'Biontech' aşılaması başladı Kula'da günlük aşılama sayısı 700'lü rakamlara ulaştı
YEREL HABERLER Aile hekimlerinde de 'Biontech' aşılaması ...
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis (2)
YEREL HABERLER Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, ...
Somaspor Uğur Can'la sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Somaspor Uğur Can'la sözleşme yeniledi
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
YEREL HABERLER Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, ...
Maden faciası için açılan davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat etti.
YEREL HABERLER Maden faciası için açılan davada Soma Kömür ...