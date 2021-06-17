Babası Suriye'de görevli asker çocuğuna jandarmadan doğum günü sürprizi

Manisa'nın Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından babası Suriye'de görevli olan asker çocuğuna doğum günü sürprizi yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve babası Suriye'de görevli askeri personel olan Mustafa Ege, doğum gününde babası yanında olmayınca üzüntü duydu. Babasının yanında olmadığı için üzüntülü olduğu haberinin kendilerine ulaşması sonrası Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de harekete geçti. Silah arkadaşlarının yokluğunu aratmamak için Mustafa Ege için önce pasta hazırlandı, ardından da mum yakılarak evinin önüne gidildi. Kapıyı açan Mustafa Ege elinde pastayla jandarma ekiplerini görünce sevinçten şok yaşadı. Kısa süreli şaşkınlığın ardından mumları üfleyen Mustafa Ege'nin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Jandarma ekiplerinin sürprizi aile bireyleri tarafından takdirle karşılandı.

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