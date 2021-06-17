Manisa FK'dan Erhan Çelenk atağı

MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de geçen sezon namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü'nün Altay'ın tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk'le ilgilendiği ifade edildi. Şimdiye kadar 4 resmi transfere imza atan siyah-beyazlılar Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay'la sözleşmesi biten 32 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürüldü.
Geride kalan sezonda Play-Off'lar dahil İzmir ekibinde 34 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu 7 gol atıp 8 de asist yaptı. Play-Off şampiyonluğunda pay sahibi olan Erhan'ın da şartların oluşması halinde Manisa FK'ya gelmeye sıcak baktığı bildirildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA
2021-06-17 11:44:21
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