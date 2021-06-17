MABEM idaresi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MABEM ilçe müdür yardımcıları ile toplantı gerçekleştirdi. 20202021 eğitimöğretim yılının masaya yatırıldığı ve 20212022 döneminin planlamasının yapıldığı toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, kurum sorumlularına ve öğretmenlere pandemi döneminde eğitim ve öğretimin devamı noktasında gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, MABEM ilçe müdür yardımcıları ve öğretmenlere yönelik bir toplantı düzenledi. Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, ilçe müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı. 20202021 eğitimöğretim yılının masaya yatırıldığı ve 20212022 döneminin planlamasının yapıldığı toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, kurum sorumlularına ve öğretmenlere pandemi döneminde eğitim ve öğretimin devamı noktasında gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti. Yeni eğitim dönemiyle ilgili öğrenci alımı ve eğitim programlarıyla ilgili planlamaların yapıldığı toplantıda, kurum sorumlularının temenni ve beklentileri de ele alındı. Toplantıda 2829 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak 2. Alım Sınavı ile alakalı tedbirler belirlendi. Ayrıca kurum sorumlularının önerileri alındı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, tüm idareci ve öğretmenlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da iletti.

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