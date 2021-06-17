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Meydan Camiinin hat tabloları tamamlandı Manisa merkezdeki 4 minareli tek cami olacak olan Meydan Camiinde birbirinden değerli eserler sergilenecek

İHA

Meydan Camiinin hat tabloları tamamlandı Manisa merkezdeki 4 minareli tek cami olacak olan Meydan Camiinde birbirinden değerli eserler sergilenecek

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve beraberindeki heyet, kentin en güzel ibadethanelerinden biri olacak Yunusemre Meydan Camii’nin duvarlarını süsleyecek hat tablolarını inceledi. Yunus Emre Kültür Parkı’nda bulunan Türk İslam Geleneksel El Sanatları Merkezi’nde bulunan eserler, beğeni topladı.
Günümüzde yaşayan büyük hattatlardan ve aynı zamanda Rahmetli Hamit Aytaç hocanın öğrencilerinden Yusuf Sezer, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin konuğu oldu. Başkan Çerçi kentin en güzel ibadethanelerinden biri olacak Yunusemre Meydan Camii’nin duvarlarını süsleyecek olan hat tablolarını Yusuf Sezer’e tanıttı. İncelemede Başkan Çerçi ve Hattat Sezer’e Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Belediye Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz, Yunusemre Belediyesi Kültür Müdürü Ahmet Sak eşlik etti. Eserleri inceleyen Hattat Yusuf Sezer, yapılan eserlerin gelecek nesillerin mimari çalışmalarına rehberlik edeceğini söyledi.

"Gelecek nesillere rehberlik edecek"
Sezer burada yaptığı açıklamada, “Yüzyıllar sonraki eserlere de örnek olması amacıyla eserler ortaya koyduk. Bunu yaparken de hatla teshibin bütünleşmesini sağladık. Önce tezhip var. Sonra hattı biz kullandık. Böyle yapınca da abi kardeş dediğimiz sanatı ortaya çıkardık. Çünkü bu camiye nice sanat ehli insanlar gelecek. Üniversite gençliği gelecek. Örnek olmak, yön göstermek ilham olmak gerekiyor. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi, Zuhal Hocamız ve arkadaşlarının gönülden yaptıkları ortak bir hareket bu. Yazı ve tezhip üzerinde çalışıldı. Bizi gelecek nesiller örnek alacak ise bu eserler ile örnek alacak. Burada bir atölye var. Yarın belki binlerce atölye olacak. Yeryüzünde Osmanlı’dan, hatta Selçuklu’dan günümüze hanım elinin değdiği eserlerin tamamı 2021’li yıllara denk geliyor. Ve bu çalışmalar yıllar sonraki nesillerin yapacağı mimari çalışmalara rehberlik edecek” dedi.

Türkiye'de bir ilk olacak
Yapılan eserlerde büyük emeklerin olduğunun altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eserlerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Çerçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Pandemi döneminde de Yunus Emre Meydan Projesi içerisinde yer alan camimizin yapımına devam ettik. Bu cami bizim ilçemizde yaptığımız 7 cami çalışmamızın en büyüğü. Camimiz tamamlanma aşamasına geldi. Camimizin duvarlarını süsleyecek tablolarımız da büyük oranda tamamlandı. Zuhal Hocamız ve arkadaşları tezhip çalışmalarına 1 yıldır devam ediyorlar. İstanbul’dan değerli hattat hocamız Yusuf Sezer de hatlarını yaptılar. Bu çalışma Türkiye’de bir ilk olacak. 40’a yakın tablo ile camimiz sanat galerisine dönüşecek. Her şeyi çok özel olan bu eserleri kültürümüze bir hizmet olarak Manisa’mıza kazandıracağız. İnsanımıza, değerlerimize, geleceğe miras bırakacağımız bu eserleri insanın ruhuna, kültürümüze armağan edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önemli eserlere imza atarak sanata kültüre değer vererek önemli eserlere imza atıyor. Biz de onlardan ilham alıyoruz. Kendi yöremizde geleceğe miras bırakılacak önemli eserlere imza atıyoruz. Bu eserler dünya durdukça yaşayacak. Başta hayırseverlerimiz olmak üzere bu caminin yapımında emeği olan herkese çok teşekkür ederim.”

Her eserin ayrı bir anlamı var
Yunusemre Meydan Camii’ni süsleyecek olan her eserin ayrı bir anlamı olduğunu söyleyen Tezhip Hocası Zuhal Dindar da projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Dindar, “Değerli Yusuf Hocamız ve ekip arkadaşlarımız ile güzel bir çalışma oldu. Yapılan her eserin ayrı bir anlamı var. Kullanılan her malzeme anlamlı ve güzel. Hepsinde ciddi emek var. Büyük emek verip ölçülendirerek ekipçe içimize sinen titiz bir çalışma yaptık. Allah bize nasip etti, bu cami projesinde yer aldık. Böyle bir şey nasip olduğu için çok mutluyuz. Gerçekten bizlere bu fırsatı verdiği için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederiz. Türkiye’de ilk kez yapılan bir çalışma bize nasip olduğu için çok mutluyuz. Bu Geleneksel Sanatlar Merkezi de bizler için büyük şans” diye konuştu.

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