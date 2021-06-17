Mezuniyet coşkusunu yaşadılar

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji ilkokul 4. sınıf, ortaokul 8. sınıf ve Anadolu lisesi 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşayan öğrenciler yeni eğitim hayatlarına başlayacak olmanın heyecanını yaşadı.

MER Kolejinde mezuniyet heyecanı yaşandı. 4., 8. ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet törenine katılan veliler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen törende öğrencilerini yeni eğitim hayatlarına uğurlamanın heyecanını yaşadı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, öğrenci ve velilere kurucuları Dr. Emre Mermer’in selamlarını ileterek öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi. Bütün öğrencilerin teknolojinin ışığında vatanını, milletini ve bayrağını seven geleceğin liderleri olacağına olan inancını tekrarlayan Kanca, mezun olan tüm öğrencilerine yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi.

20202021 eğitim öğretim yılının ortaokul ve lise birincileri okul mezuniyet kütüğüne isimlerini altın harflerle yazarken mutluluklarını öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı. Müzik dinletisi ve zeybek gösterisinin yapıldığı gecede mezun olan tüm öğrencilere MER mezuniyet belgesi takdim edilirken gecede mezun olan öğrenciler kendilerinden sonra mezun olacak olan öğrencilere bayrak ve flama teslimi gerçekleştirdi. Gece keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

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