Minikler Okuma Bayramı’nda hünerlerini sergiledi

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji 20202021 eğitim öğretim yılının sonunda 1. sınıf öğrencileri için Okuma Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte okuma yazmaya geçen öğrenciler velilerine hünerlerini sergiledi.

Okulda gerçekleştirilen etkinliğe MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, İlkokul Müdürü Abdullah Emeksiz, 1. sınıf öğretmenleri Ayşe Kapar, Kamuran Kokoğlu, öğrenciler ve veliler katıldı.

Pandemi nedeniyle kimi zaman yüz yüze kimi zaman uzaktan eğitimle bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını kaydeden İlkokul Müdürü Abdullah Emeksiz başarılarından dolayı öğrencileri, özverilerinden dolayı da sınıf öğretmenlerini ve velileri tebrik etti.

Okulun Kurucusu Dr. Emre Mermer’in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Mehmet Kanca “Hayattaki en büyük şans küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır” diyerek İlkokul Müdürü Abdullah Emeksiz, 1/A sınıfı Öğretmeni Kamuran Kokoğlu, 1/B sınıfı Öğretmeni Ayşe Kapar ve velilerine özverilerinden ve başarılarından dolayı teşekkür etti. Kanca minik öğrencilere de bundan sonraki eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

Programda öğrencilerin gösterileri velileri tarafından büyük beğeni topladı.

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