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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK Akademi ile MCBÜ arasında işbirliği

İHA

Manisa FK Akademi ile MCBÜ arasında işbirliği

Manisa Futbol Kulübü Akademisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile antrenör ve sporcu eğitimleri gibi birçok konuda işbirliği yapacak.
Bünyesinden yetiştirdiği futbolcuları kulübe ve Türk futboluna kazandıran Manisa Futbol Kulübü Akademisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile işbirliği gerçekleştirecek. Manisa FK Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar ve İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ve Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Esentaş ile bir araya geldi. Ziyarette Akademi antrenörlerinin eğitimi, antrenör, yönetici ve rekreasyon öğrenci desteği, sporcu performans ölçümleri, sosyal sorumluluk projeleri ve üniversite tarafından eğitim seminerleri verilmesi konularında işbirliği yapıldı.
Ziyaretin verimli bir şekilde geçtiğini ifade eden Manisa FK Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş’a kulübe ve altyapıya vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

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