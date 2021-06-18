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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İHA

MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
MASKİ ekipleri bir yandan yıldırım düşen elektrik trafolarını yenileyerek, vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaşmasını sağlarken bir yandan da altyapısı yenilenen mahallelerde mekanik sayaçları ücretsiz olarak yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçlarla değiştiriyor.

Arızalar gideriliyor, su kesintilerinin önüne geçiliyor
MASKİ, hava şartları nedeniyle arızalanan sistemlerde bakım onarım yenileme işleri yürütüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Alaşehir, Köprübaşı, Yunusemre ve Selendi ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu bozulan elektrik trafoları yenilendi. Çalışmalar ile mahallelerin içme suyu sondajlarına enerji sağlayan sistemin uzun süre devre dışı kalması önlenerek vatandaşa içme suyu sağlandı.

Altyapısı yenilenen mahallelerin sayaçları ücretsiz takılıyor
MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapısı kurum olarak, personel, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaç ile değiştiriyor. Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, 6 Milyon liralık yatırımla altyapısı yenilenen Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesinde sayaç kurulum çalışmalarını yerinde inceledi.

“Yeni nesil sayaçlar ücretsiz olacak”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile yeni nesil mekanik sayaç ve sayaç muhafaza kutularının ücretsiz olacağının altını çizen Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, altyapısı yenilenen mahallelerde ücretsiz sağlanacak sayaçların ve muhafaza kutularının tıpkı elektrik panoları gibi parsellerin girişinde olacağını, yeni sayaçların mevcut olanlardan tek farkının da üzerindeki anten vasıtasıyla radyo dalga frekansı yayarak personelin yürürken veya düşük hızda araç içerisinde yürürken okuma yapabilmesini sağlayacağına vurgu yaptı.

“Devletin, kurumun ve vatandaşın yararına bir hizmet”
Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Sürekli gelişen ve değişen teknolojinin kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Daha sonraki dönemlerde hakim bir mevkiye kuracağımız anten sistemi ile Saruhanlı ilçe şefliğimizden de endeks okuma işlemini yapabileceğiz. Bu hem devletin, hem kurumun, dolayısıyla da vatandaşın yararına olacaktır” şeklinde konuştu.

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