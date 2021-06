Nardal: “İmmün plazma bağışı duyarlılığı artmalı”

Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, korona virüsü (Covid19) yenen vatandaşların immün plazma bağışı yaparak, zor durumda olan hastaların iyileşmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Nardal, toplumda immün plazma bağışı duyarlılığının artması gerektiğini vurguladı.

Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, salgın döneminde kan ve immün plazma bağışı ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla sistemlerin çöktüğünü vurgulayan Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “Birçok kişi salgın döneminde kan vermekte sıkıntı duyuyordu. Bir araya gelmeye korkuyorlardı. Salgın döneminde kan almakta büyük sıkıntılar çektik. Dolayısıyla hastanelerin kan ihtiyacı karşılanmadı. Ameliyatlar yapılamadı. Kanser tedavilerin de dahi sıkıntılar çekildi. Çok şükür bu dönemleri yavaş yavaş aşıyoruz” dedi.

Salgın döneminde kendilerine en çok immün plazma lazım olduğunu kaydeden Nardal, “İmmün plazmayı Covid hastalığını geçirmiş kişilerin antikorlarının alınması olarak adlandırıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla bizde bu kanı alıyoruz. Covid19 hastalığı geçirenleri takip ediyoruz. Onları telefon ile çağırıyoruz. Belli bir müddet sonra onların plazmasını alıyoruz. Çünkü bunu hastaneler bizlerden talep ediyor. Bizde bunu karşılamaya başladık. Manisa’da iki cihazımız var. Bizler bu immün plazmayı alıyoruz ve ihtiyaç duyulduğunda Türkiye’nin her yerine gidiyor. Bu bağış zaman zaman azaldı fakat şimdi tekrardan alıyoruz. Kişileri aracımızla alıp tekrardan evlerine bırakıyoruz. Böyle bir imkanımız da var” diye konuştu.

Hastanelerin de girişimiyle hasta yakınlarının da kan vermeye başladığını belirten Nardal, “Bu da bizi çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın yasaklarda da kan verme imkanı var. Kan stoklarımız eskisine döndü. Kan talebinde hastanelerimiz talebi karşılanıyor. Her kurumun, basının bizleri desteklemesini bekliyoruz. Ekiplerimiz ilçelerimizde de kan alıyor. Çok güzel bir sistem kurduk. Manisalılar kan bağısında oldukça hassastır. Pandemide sıkıntılar nedeniyle ilk zamanlarda azalmalar oldu. Fakat şimdi ben kan ihtiyacında aylık hedefimiz tutturuyorum. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Aylık hedefim 5 bin 500 ile 6 bin 600 arasındadır. Biz bu hedefi her zaman yakalıyoruz. Ayrıca korona virüs geçirenler sağlıkları yerindeyse bir ay sonra kan verebilir. Aşı olan vatandaşlarımız var. Onlar ise 7 gün sonra kan verebiliyor” dedi.

Kan bağışında bulunan Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı ise salgın döneminde kan vermenin önemine değindi. Sandıkçı, “Vatandaşlarımızı sosyal sorumluluk üzerinden kan vermeye davet ediyorum. Çünkü üretilemeyen hayati bir şey. İnsanlardan alınarak anacak kullanılabiliyor. Özellikle salgın döneminde çok ihtiyacımız var. Bunun için sağlıklı kişilerin kan vermesi lazım. Eğer biz başımıza bir şey geldiğinde kan bulmak istiyorsak, bizler de kan vermemiz gerekiyor. İnsanlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Ben de sürekli kan veriyorum. Bu benim resmi kayıtlarımdaki 79’uncu kan bağışım. Sağlığım el verdiği sürece kan vermeye devam edeceğim. Kan vermenin çok faydası var. Salgın döneminde de daha çok önem arz etti. Covid hastaları için özellikle immün plazma bağışı büyük etken. Hastaların iyileşmeler o noktasında büyük bir önemi var. Herkesi bu bağışı yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

