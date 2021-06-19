Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak

İHA

Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak

Manisa'nın Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Gökyüzünde İzimiz Olsun" projesi kapsamında öğretmenlere ve öğrencilere "Model Roket Başlangıç Eğitimi" verildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14 öğretmen ve 2 öğrencinin katılımıyla Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Gökyüzünde İzimiz Olsun" projesi kapsamında "Model Roket Başlangıç Eğitimi" verildi. Model Uçak Eğitmeni Mehmet Sertkaya’nın eğitmenliğinde 5 gün süren eğitimlerde kursu tamamlayan öğretmenlere ve öğrencilere sertifikaları verildi.
Alaşehir Kaymakamlığı Proje sorumlusu Hasan Baysal ve ekibi tarafından denetlenen eğitimler sonunda kursu tamamlayan öğretmenler ve öğrenciler sertifikalarını Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in elinden aldı.
Öte yandan kurs sonrası okul bahçesinde yapılan roket fırlatma uygulamasında havada en uzun süre kalan roket değerlendirmesi yapıldı. Sıralamada Burak Çetin Mercan 70 saniye ile birinci, Ozan Çokoğlullu 65 saniye ile ikinci, Mine Işık Turgut 49 saniye üçüncü oldu. Model Roket Başlangıç eğitimimde eğitime katılan öğretmenler tarafından FAI Standardında en az 50 santimetre boyutunda minimum 40 santimetre çapında olmak üzere geçiş konisi, gövde borusu ve motor yatağı olmak üzere üç bölümden oluşan S3A (Paraşüt Model) ve S6A (Şerit Model ) olmak üzere iki farklı tür model roket yapıldı.

Hedef: Geleceğin hava modelcilerini yetiştirmek
Eğitim sonrası öğretmenleri kursta aldıkları bilgileri öğrencilerine aktaracağını belirten Proje Sorumlusu Hasan Ersin, "Zafer Kalkınma Ajansı ile Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda açtığımız eğitimde öğretmenlerimize Model Roket Başlangıç Eğitimi verdik. 'Gökyüzünde İzimiz Olsun' projesinde kursa katılan öğretmenlerimiz burada öğrendiklerini okullarında öğrencilerine öğretecekler. Hedefimiz geleceğin hava modelcilerini yetiştirmek" dedi.
Eğitimlerde kursun adeta maskotu olan 10 yaşındaki Poyraz Mercan, "Atatürk’ün İstikbal Göklerdedir sözünden etkilendim. Bunun üzerine bu kursa katıldım. Benim roketim süper uçtu" dedi.
Projeye katılan eğitimcileri tebrik ettiğini belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "2020 teknik destek programı içerisinde Alaşehir Kaymakamlığı AB Proje Ofisimizin koordinasyonluğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanmış olan model roket projemiz bu gün itibariyle sona erdi. Beş gün sürdü. Model roket eğitim programına katılan kursiyerlerimiz kursu başarıyla tamamladılar. Projeye katılan ve destek veren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa İtfaiyesine modern ekipman
YEREL HABERLER Manisa İtfaiyesine modern ekipman
Başkan Ergün’den AFAD çadırına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den AFAD çadırına ziyaret
Traktör sürücülerine reflektör bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Traktör sürücülerine reflektör bilgilendirmesi
Manisa’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da başlıyor
YEREL HABERLER Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da ...
Mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar
YEREL HABERLER Mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar
Otomobil tutkusu 24 yaşındaki Seda'yı taksici yaptı 'Kadınlar her işi yapar' dedi, direksiyonun başına geçip taksici oldu
YEREL HABERLER Otomobil tutkusu 24 yaşındaki Seda'yı taksici ...
MASKİ şefinden örnek davranış
YEREL HABERLER MASKİ şefinden örnek davranış
Nardal: “İmmün plazma bağışı duyarlılığı artmalı”
YEREL HABERLER Nardal: “İmmün plazma bağışı duyarlılığı artmalı”
Vali Karadeniz İl Sağlık Müdürü Yemenici’nin veda yemeğine katıldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz İl Sağlık Müdürü Yemenici’nin veda ...
MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER MASKİ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Manisa Barosu Başkanı Arslan'dan 'Soma' açıklaması: Temyiz yoluna gidiyoruz
YEREL HABERLER Manisa Barosu Başkanı Arslan'dan 'Soma' açıklaması: ...
Tarihi Darkale pandemi sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarihi Darkale pandemi sonrasına hazırlanıyor
MCBÜ’de 'Çalışan ilişkileri semineri' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER MCBÜ’de 'Çalışan ilişkileri semineri' ...
Manisa FK Akademi ile MCBÜ arasında işbirliği
YEREL HABERLER Manisa FK Akademi ile MCBÜ arasında işbirliği
Yunusemre Altyapı Futbol Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Yunusemre Altyapı Futbol Festivali sona erdi
Minikler Okuma Bayramı’nda hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Minikler Okuma Bayramı’nda hünerlerini sergiledi
Manisa FK önce Akhisar sonra 19 Mayıs'ta
YEREL HABERLER Manisa FK önce Akhisar sonra 19 Mayıs'ta
Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti
YEREL HABERLER Tayini çıkan hakim ve savcılar Sarıgöl'e veda etti
Turgutlu’da çocukları sevindirecek çalışma
YEREL HABERLER Turgutlu’da çocukları sevindirecek çalışma
Mezuniyet coşkusunu yaşadılar
YEREL HABERLER Mezuniyet coşkusunu yaşadılar
Manisa BBSK’dan eskrimde bir madalya daha
YEREL HABERLER Manisa BBSK’dan eskrimde bir madalya daha
Başkan Kayda, sera çalışanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kayda, sera çalışanlarıyla buluştu