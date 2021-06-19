Düşünce ve hayallerini ürüne dönüştürdüler

‘Bilimin ve teknolojinin ışığında’ sloganıyla eğitim öğretim çalışmalarını sürdüren Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji öğrencileri birinci dönem fikir aşamasını tamamladıkları ikinci dönem ise ürün ve tasarıma dönüştürdükleri projelerini sergiledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden öğretim görevlilerinin jüride yer aldığı MER Koleji Araştırma Yarışması (M’PAY)’nda öğrencilerin birinci dönem fikir aşamasını tamamladıkları ikinci dönem ise ürün ve tasarıma dönüştürdükleri projeler sergilendi. Yarışma sayesinde öğrenciler proje basamaklarını adım adım uygulayarak düşüncelerini ve hayallerini ürüne dönüştürürken tüm süreci detaylı bir şekilde sunarak ifade etme becerileri konusunda önemli kazanımlar elde etti.

M’PAY hakkında açıklamalarda bulunan MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “Eğitimi yalnızca bilginin aktarıldığı süreç olarak görmeyen MER Koleji, 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda, bireyin gerçek ve tam anlamıyla sahip olması gereken bütünsel eğitim ihtiyaçlarını karşılayan M’PRO Eğitim Modülü ile merak eden, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştirerek öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırıyor, onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor. Öğrencilerimizin 1. dönem araştırma inceleme yaparak fikir aşamasını tamamladıkları, 2. dönem ise ürün ve tasarıma dönüştürerek sonuçlandırdıkları tüm projeleri, M’PAY yani MER Koleji Proje Araştırma Yarışması’nda yerlerini aldı. Birbirinden kıymetli projelere imza atan öğrencilerimiz, proje basamaklarını adım adım uygulayarak düşüncelerini ve hayallerini ürüne dönüştürürken tüm süreci detaylı bir şekilde sunarak ifade etme becerileri konusunda önemli kazanımlar elde ettiler. Öğrencilerimizin sergilediği projeler değerli jüri üyelerimiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Abalı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Arzu Ege, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Minareci ve Okul Proje Ekibimiz Başkanı Dilara Lofça başkanlığında Fen Bilimleri Zümremiz tarafından değerlendirildi. Öğrencilerimiz hem tasarladıkları projeleri sunmanın hem de değerli jürimizin paylaştıkları tecrübelerini ve yorumlarını dinlemenin heyecanını yaşadılar. Proje sürecinde emeği geçen sevgili öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, Değerli Jüri Üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

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