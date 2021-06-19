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Manisa BŞB'de transfer sürüyor

DHA

Manisa BŞB'de transfer sürüyor


MANİSA, (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transferin hızlı ekibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 takviye daha yaptı. Daha önce iç transferde Recep Doğrusöz'le sözleşme yenileyip, kadrosuna Mamak Belediyespor'dan Diante Watkins ile Mustafa Baki Görür'ü katan Manisa BŞB, Play-Off şampiyonu Semt77 Yalovaspor'dan Sercan Topçu ve Süper Lig ekibi Afyon Belediyespor'dan Ali Tuncer'i aldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA
2021-06-19 10:16:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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