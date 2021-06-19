Manisa BŞB'de transfer sürüyor

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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MANİSA, (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transferin hızlı ekibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 takviye daha yaptı. Daha önce iç transferde Recep Doğrusöz'le sözleşme yenileyip, kadrosuna Mamak Belediyespor'dan Diante Watkins ile Mustafa Baki Görür'ü katan Manisa BŞB, Play-Off şampiyonu Semt77 Yalovaspor'dan Sercan Topçu ve Süper Lig ekibi Afyon Belediyespor'dan Ali Tuncer'i aldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-06-19 10:16:50



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