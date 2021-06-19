Spor Toto’dan Salihli’ye halı saha Poyraz Mahallesi’nde halı saha sevinci

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Salihli Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında kırsal Poyraz Mahallesi'ne kazandırılan halı saha, yapılan başlama vuruşuyla mahalle gençlerinin hizmetine açıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Salihli Belediyesi'nin başvurusu üzerine Çaypınar Mahallesinden sonra Poyraz Mahallesine de sentetik çim yüzeyli halı saha yapılmasına karar verdi. Salihli Belediyesi tarafından yer tahsisi ve ihalesi yapılan alanda, belediye ekiplerince çevre ve yer düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Poyraz Mahallesine kazandırılan 1000 metrekarelik büyüklüğe sahip spor tesisi, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam tarafından yapılan başlama vuruşuyla mahalle gençlerinin hizmetine açıldı. Halı sahanın açılış maçında kurum müdürleri ile Poyraz gençleri karşı karşıya geldi.

Mahalle gençlerine sahanın hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, “Poyraz Mahallesine futbol sahasının kazandırılmasından dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Mahalle gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Açılışa, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Poyraz Mahalle Muhtarı Zeki Girgin, kurum müdürleri ile mahalle gençleri katıldı.

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