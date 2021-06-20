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Avrupa’dan gelip Manisa’da şifa buluyorlar Sağlık için Manisa’yı tercih ettiler Obezite hastaları büyük ilgi gösteriyor

İHA

Bir zamanlar çeşitli hastalıkların tedavisi için Avrupa ve ABD'nin yolu tutulurken, başta Batı ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinden şifa bulmak isteyenler artık Türkiye'yi tercih ediyor. Manisa'da hizmet veren Grandmedical Hastanesi de son bir yıl içinde yurt dışından gelen 150'den fazla hastaya tedavi hizmeti sundu. Hastanede özellikle obezite tedavisi ve cerrahisi büyük ilgi görüyor.

Avrupa’dan gelip Manisa’da şifa buluyorlar Sağlık için Manisa’yı tercih ettiler Obezite hastaları büyük ilgi gösteriyor

Bir zamanlar çeşitli hastalıkların tedavisi için Avrupa ve ABD’nin yolu tutulurken, başta Batı ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinden şifa bulmak isteyenler artık Türkiye’yi tercih ediyor. Manisa’da hizmet veren Grandmedical Hastanesi de son bir yıl içinde yurt dışından gelen 150’den fazla hastaya tedavi hizmeti sundu. Hastanede özellikle obezite tedavisi ve cerrahisi büyük ilgi görüyor.
Son yıllarda sağlık turizminde büyük atılımlar yapan Türkiye, modern hastaneleri ve deneyimli doktorlarıyla birçok Batı ülkesinden turist çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Anadolu şehirlerindeki hastaneler de büyük ilgi görüyor. Manisa Grandmedical Hastanesi, son 1 yıl içerisinde yurt dışından gelen 150’den fazla hastaya sağlık hizmeti sundu. Hastane Başhekimi Op. Dr. Mümtaz Kahya, dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip cihazlarla ve deneyimli doktorlarla hizmet verdiklerini, Avrupa’dan tedavi için gelen hastalardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını söyledi.
Kapalı kalp ameliyatı, obezite cerrahisi, tüp bebek ve diğer konularda Manisa’nın yanı sıra Türkiye’nin her şehrinden ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yanından hasta geldiğini belirten Kahya, "Manisa sanayi ve tarım alanında dünyanın önemli kentlerinden biri. Amacımız sağlık alanında da Manisa’nın adını duyurmak. Bunun için deneyimli doktorlarımız ve personelimizle en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Her hastamız bizim için çok değerli. Manisa’nın bir köyünden gelen hastamıza da Almanya veya İngiltere’den gelen bir hastamıza da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Atatürk’ün ’Beni Türk doktorlarına emanet edin’ sözünün gereğini yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Manisa Grandmedical Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Mümtaz Kahya ve Op. Dr. Osman Uyar tarafından yapılan obezite ameliyatları, yurt dışından gelen hastaların en çok tercih ettiği tedavi yöntemi. Batı ülkelerinden gelen hastaların en kaliteli sağlık hizmetini ekonomik şekilde almak için Türkiye’yi tercih ettiğini kaydeden Op. Dr. Osman Uyar, "Yurt dışından gelen hasta sayımız her yıl daha da artıyor. Aşılama faaliyetlerinin artması ve pandeminin ortadan kalkmasıyla birlikte bu sayının çok daha artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Obezite tedavisinde en çok tercih edilen tüp mide ameliyatı konusunda bilgiler veren Uyar, "Bu ameliyat fazla kiloların yüzde 80’ini vermeyi sağlıyor. Hastalarımız ameliyat öncesi 1 gün, sonrasında 2 gün hastanede kalıyor ve taburcu oluyor. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatta midenin yüzde 85’lik kısmı alınıyor. Mide küçülünce kişiler az yiyerek erken doyuyorlar ve kilo veriyorlar. Sağlık açısından uzun vadede bir riski yok, avantajları var. Şeker, tansiyon, uyku apnesi gibi sorunlar çözülüyor. Kalp damar hastalıkları riski azalıyor. Aynı zamanda da kilo veriyorlar. Hastalarımız ameliyat sonrası iki hafta içinde rutin hayatlarına dönebiliyor" ifadelerini kullandı.

Avrupalılar Türkiye’yi tavsiye ediyor
Uzun yıllardır Belçika’da yaşayan ve obezite ameliyatı için Manisa Grandmedical Hastanesi’ni tercih eden Ahmet Birinci, Türkiye’de tedavi olmanın birçok açıdan avantaj olduğunu söyledi. Gurbetçilerin yanı sıra birçok Avrupa vatandaşının da ekonomik ve kaliteli sağlık hizmeti nedeniyle Türkiye’ye geldiğini anlatan Birinci, "Türkiye sağlık konusunda çok ciddi bir mesafe kat etti. Çok iyi hastanelerimiz ve doktorlarımız var. Doktorların ve çalışanların sıcak kanlılığı da Avrupalıları etkiliyor. İnsanlar birbirlerine Türkiye’yi tavsiye ediyor. Ben 1989’da yurt dışına çıktım. O dönem yakınlarımız tedavi için Avrupa’ya geliyordu. Şimdi çok şükür tam tersi oldu. Avrupalı dostlarımız şifa bulmak için Türkiye’ye geliyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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