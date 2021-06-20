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Sarıgöl’e 30 milyonluk çevreci tesisinin temeli atıldı

İHA

MASKİ Genel Müdürlüğünün Sarıgöl merkezin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 30 milyon TL yatırımla ilçeye kazandıracağı atıksu arıtma tesisinde çalışmalara temel atma töreniyle başlandı. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanı sayesinde bereketli Manisa Ovasının koruma altında olduğunu söyledi.

Sarıgöl’e 30 milyonluk çevreci tesisinin temeli atıldı

MASKİ Genel Müdürlüğünün Sarıgöl merkezin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 30 milyon TL yatırımla ilçeye kazandıracağı atıksu arıtma tesisinde çalışmalara temel atma töreniyle başlandı. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanı sayesinde bereketli Manisa Ovasının koruma altında olduğunu söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, Sarıgöl ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularını arıtacak tesiste temel atma töreni yapıldı. 30 Milyon TL’lik yatırımın temel atma töreninde, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Ak Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, İller Bankası Yapım Uygulamaları Müdürü Mehtap Büyüknisan, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Sarıgöl Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen temel atma töreninde kurdele kesildi ve sembolik olarak temele nazar boncuğu atıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar böylesi önemli bir tesisi Sarıgöl’e kazandırmak için çalışan Büyükşehir Belediye balkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

“İlçemiz için güzel bir yatırım”
Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, “Altyapı yatırımları en önemli ihtiyaçtır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. İlçemiz için güzel bir yatırım” dedi.

“İlçemizde MASKİ olarak 87 milyon lira gibi bir yatırıma hayat verdik”
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün tüm haziruna selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Güzel insanların, verimli toprakların olduğu ilçemiz Sarıgöl’deyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün bir cümlesi var. Gelecek Seçimler İçin Değil, Gelecek Nesiller İçin Çalışıyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu cümleyi düstur edindik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu dönemki hedefi atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması yönünde. 2014 yılında ilimizin Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmasıyla Sarıgöl ilçemize hem Büyükşehir hem de MASKİ olarak birçok yatırım ve hizmet yaptık. İlçemizde MASKİ olarak 87 milyon lira gibi bir yatırıma hayat verdik. 101 ve 154 Mahalle Projesi kapsamında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapılarını yeniledik. İçme suyu sondajları açtık. İçme suyu depolarımızı yeniledik. Derelerimizde ıslah çalışmaları yürüttük. Dere temizlikleri yaptık” dedi.

“Biz bu doğanın emanetçisiyiz. Bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor”
Genel Müdür Aslay konuşmasının devamında, “İlçemizin en önemli sorunlarından birisi atıksu arıtma tesisi olmamasıydı. Yer seçimiyle ilgili olarak süreç biraz uzadı. Aslında Sarıgöl ilk projesi hazırlanan yerlerden bir tanesiydi. İller Bankası ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz ekipleri ile yer seçimini yaptık. Sağ olsun bu süreçte Belediye Başkanımız Necati Selçuk üzerine düşen her şeyi yerine getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İller Bankası Bölge Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz ortak çalışmasıyla ilçemizin kanayan yarasına çözüm oluyoruz. Bu bereketli toprakların kirlenmemesi için önemli bir adım attık. Temel atma töreniyle çalışmalara başlayacağız. Çevreci tesisimizde 41 bin kişilik eşdeğer nüfusa hitap edecek ve yıllık 1 milyon 800 bin metreküp atıksu arıtımı yapacağız. Kısa süre içerisinde atıksu arıtma tesisimizi faaliyete alarak çocuklarımıza, evlatlarımıza bu toprakları, bu çevreyi temiz bir şekilde devredeceğiz. Biz bu doğanın emanetçisiyiz. Bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin” dedi.
İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi de, “Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin Sarıgöl’ümüze ve Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de tesis için büyük gayret ve emek gösterdi” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

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