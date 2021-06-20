Havuza düşerek boğulan minik çocuk toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havuza düşerek boğulan minik çocuk toprağa verildi

İHA

Havuza düşerek boğulan minik çocuk toprağa verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bahçesindeki havuza düşerek boğulan 2,5 yaşındaki Mustafa Burak Evren gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alaşehir’e bağlı Kozluca Mahallesi'nde oturan ve 2,5 yaşında olan Mustafa Burak Evren kendilerine ait havuza düşerek boğuldu. Olay dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. Murat Evren (40) ve eşi Ümmü Evren dün saat 18.30 sıralarında Bağarası mevkiinde bulunan bağlarında işçilik yaparlarken ailenin tek çocuğu olan Mustafa Burak Evren bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, onun havuzda çırpındığını gördü. Baba Murat Evren havuza atlayarak, çocuğunu kurtardı. Su yuttuğunu gören aile çocuklarını kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradan Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mustafa Burak Evren bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Mustafa Burak Evren'in cenazesi evlerinde helallik alınmasının ardından Kozca Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazında baba Murat Evren ayakta durmakta zorlanırken anne Ümmü Evren'in yorgun ve bitkin bir halde olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Kız İmam Hatip Lisesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Manisa'da Kız İmam Hatip Lisesinde çalışmalar sürüyor
Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere
Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü’nde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü’nde yalnız ...
Emlakdere’de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Emlakdere’de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor
Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında kaldı
YEREL HABERLER Traktörün üzerinde kalp krizi geçirip tekerin altında ...
Sarıgöl’e 30 milyonluk çevreci tesisinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl’e 30 milyonluk çevreci tesisinin temeli ...
Manisa BŞB'de transfer sürüyor
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de transfer sürüyor
Akhisarspor'da Yılmaz'dan 3 yıllık imza
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Yılmaz'dan 3 yıllık imza
Avrupa’dan gelip Manisa’da şifa buluyorlar Sağlık için Manisa’yı tercih ettiler Obezite hastaları büyük ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Avrupa’dan gelip Manisa’da şifa buluyorlar Sağlık ...
Spor Toto’dan Salihli’ye halı saha Poyraz Mahallesi’nde halı saha sevinci
YEREL HABERLER Spor Toto’dan Salihli’ye halı saha Poyraz ...
Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol ...
Yunusemreli sporcular valilik kupasında 11 madalya kazandı
YEREL HABERLER Yunusemreli sporcular valilik kupasında 11 madalya ...
Polisten sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Polisten sahte içki operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
(Özel) Ruh sağlığı sorunlarını sanatla aşıyorlar Medikal tedavinin yanında uygulanan rehabilitasyon süreciyle meslek sahibi oluyorlar Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Filiz Elma: “Hastalığın etkisiyle kaybettikleri bilişsel ve ince motor yetilerini kazandırmayı amaçlıyoruz” Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter: “Danışanımıza vermiş olduğumuz bu destekle hasta dışarıdaki hayatına temel yaşam becerileri kazanmış, daha bağımsız bir birey olarak ilaçlarını düzenli olarak kullanıp daha sağlıklı bir tedavi sürecine girmiş oluyor”
YEREL HABERLER (Özel) Ruh sağlığı sorunlarını sanatla ...
Manisa BŞB'de transfer sürüyor
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de transfer sürüyor
Düşünce ve hayallerini ürüne dönüştürdüler
YEREL HABERLER Düşünce ve hayallerini ürüne dönüştürdüler
Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak
YEREL HABERLER Alaşehirli öğretmenler gökyüzünde iz bırakacak
Manisa İtfaiyesine modern ekipman
YEREL HABERLER Manisa İtfaiyesine modern ekipman
Başkan Ergün’den AFAD çadırına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den AFAD çadırına ziyaret
Traktör sürücülerine reflektör bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Traktör sürücülerine reflektör bilgilendirmesi
Manisa’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da başlıyor
YEREL HABERLER Mesir Fuarı ile Çiçek Festivali 21 Haziran'da ...