MCBÜ Biyoloji Bölümü öğrencilerinden sorumluluk örneği

İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olan Sıfır Atık Projesine bir destek de Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencileri Berk Can Bahçe, Eylem Temel ve Selin Yüksel 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında her seviyeye göre ayrı ayrı hazırladıkları 'Sıfır Atık' temalı sunumlarını Yunusemre’ye bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sunarak önemli bir farkındalık çalışmasına imza attılar. Danışmanlıklarını MCBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ersin Minareci, Doç. Dr. Murat Afsar ve Dr. Emine Erdem Cingöz’ün yaptığı öğrencilere Yunusemre Kaymakamlığı ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.



Kaymakam Kantay öğrencileri tebrik etti

Hatice Görgülü İlkokulu, Görgülüler Ortaokulu ve Halit Görgülü Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinliklere Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, MCBÜ FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Abalı ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da katıldı. Manisa’da Sıfır atık konusuna ve çevre bilincine çok önem verildiğini belirten Kaymakam Atilla Kantay, MCBÜ öğrencilerine gösterdikleri bu sorumlu davranış nedeniyle teşekkür etti. Okullarda etkinliğe katılan öğrencilerle samimi bir şekilde sohbet etme imkanı bulan Kantay, öğrencilerin ilgisinden oldukça memnun kaldığını belirtti.



Dekan Abalı desteklerden memnun

MCBÜ FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Abalı, "Öncellikle bu gibi projeleri teşvik ederek öğrencileri destekleyen ve bugün burada olmamızı sağlayan rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç’a teşekkür ediyorum. Projenin hazırlık aşamasından bu yana desteklerini gördüğümüz ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan sayın kaymakamız Atilla Kantay ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yıldıray Demirtaş’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bununla birlikte bugün başka illerden gelerek etkinlikleri gerçekleştiren Biyoloji Bölümü öğrencilerimiz büyük bir alkışı hak ettiler." diye konuştu.

Başarılı geçen sunumların ardından Berk Can Bahçe, Eylem Temel ve Selin Yüksel kendilerini öğrencilerle buluşturma imkanı veren ve salonlarını açarak etkinliğe destek veren okul müdürleri Zeynel Mutlu, Günay Pehlivan ve Ahmet Çakır’a teşekkür etti.

