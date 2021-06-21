YKS için bir araya geldiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS için bir araya geldiler

İHA

YKS için bir araya geldiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2021 YKS sınavlarının uygulanmasına ilişkin Manisa İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç başkanlığında, Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Selçuk Yıldırım, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilcisi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi Aydan Tüfenkoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Dr. Suat Özçevikel ve Manisa Sınav Koordinatörü MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz katıldı.
Toplantıda, bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını süreci içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2627 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021 YKS) kurallara uygun, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrası alınacak genel tedbirlerin yanı sıra Covid 19 salgını kapsamında alınacak ilave tedbirler de görüşülerek karara bağlandı.
Covid 19 tedbirleri kapsamında, sınav öncesi adaylara ÖSYM tarafında gönderilen dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil dağıtımı, tüm sınav görevlilerine de dezenfektan, maske, dezenfektan mendil ve eldiven dağıtımı yapılarak adayların ve görevlilerin sınav binalarına alınmalarında sosyal mesafe kuralına göre sıra oluşturulması, sırası ile ellerine dezenfektan uygulanması, maske ve dezenfektan mendil dağıtımının yapılacağı vurgulandı. Bununla birlikte sınırları belirli sınav binaları bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimsenin alınmayacağı; çevresi duvar/çit ile çevrilmemiş sınav binalarının girişinde (üniversite kampüslerindeki binalarda) yığılmayı önlemek ve adayların/görevlilerin binaya alınmasında sosyal mesafeyi korumak için şerit ile ayrılmış ayrı bir alan oluşturulacağı ve bu alana adaylar ve görevliler dışında hiç kimsenin alınmayacağı; sınav binaları bahçesinde yiyecek ve içecek satışına kesinlikle izin verilmeyeceği ile sınav binaları içerisinde yer alan yiyecek ve içecek yerleri (makinalar dâhil) kesinlikle kapatılacağı belirtildi.
Ayrıca, saat 10.15'de başlayacak olan 26 Haziran 2021 Cumartesi günü tarihli TYT ile 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan AYT sınavları için adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00 ve 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 15.45'de uygulanacak olan YDT sınavı için adayların sınav binasına alınacağı son saatin 15.30 olacağı hatırlatılarak bu saatten sonra bina kapılarının kapatılacağı ve kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklarının altı çizilerek, adayların bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Akhisar ve Soma İlçe Nüfus Müdürlüklerinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 ve 27 Haziran 2021 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacağı ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlukarekodlu veya fotoğraflı, barkodlukarekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenleneceği bildirildi.
Bu amaçla, sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlukarekodlu veya fotoğraflı, barkodlukarekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlukarekodlu veya fotoğraflı, barkodlukarekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecekler. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu doğrultuda, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın yanında, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının da olması gerekmekte.
Gerçekleşen toplantının sonunda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve koordinasyon kurulu üyeleri, 2627 Haziran 2021 tarihlerinde üç oturumda yapılacak sınavlarda adaylara başarı dileklerinde bulunarak, sınavların sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığına huzurlu ve sağlıklı bir sınav için adayların sınav yerlerine erken gelmeleri ve alınacak önlemlere titizlikle uymaları gerektiğine işaret ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir günde 444 aşı yapan 'Dilan Hemşire'ye Başarı Belgesi
YEREL HABERLER Bir günde 444 aşı yapan 'Dilan Hemşire'ye Başarı ...
Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı serbest kaldı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı serbest kaldı
Yıllardır kangrene dönen yol sorunları çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Yıllardır kangrene dönen yol sorunları çözüme ...
Sarıgöl Emniyeti'nden kask uygulaması
YEREL HABERLER Sarıgöl Emniyeti'nden kask uygulaması
Bostanlar'da yol açma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bostanlar'da yol açma çalışmaları devam ediyor
Turgutlu Belediyesi tiyatro kursları başlıyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi tiyatro kursları başlıyor
Hilal Öztürk, Avrupa ikincisi oldu Manisalı judocudan gümüş madalya
YEREL HABERLER Hilal Öztürk, Avrupa ikincisi oldu Manisalı judocudan ...
MCBÜ Biyoloji Bölümü öğrencilerinden sorumluluk örneği
YEREL HABERLER MCBÜ Biyoloji Bölümü öğrencilerinden sorumluluk ...
Futbol şenliğinde gönüllerince top oynadılar
YEREL HABERLER Futbol şenliğinde gönüllerince top oynadılar
Atatürk Kent Parkı tavus kuşlarıyla renklendi
YEREL HABERLER Atatürk Kent Parkı tavus kuşlarıyla renklendi
Kamu malına zarar verdiler
YEREL HABERLER Kamu malına zarar verdiler
Müsilaj Marmara’da ’deniz çayırı’nı da yok ediyor Deniz çayırının üzerini kaplayan müsilaj su altı kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Müsilaj Marmara’da ’deniz çayırı’nı da yok ...
Manisa BBSK’lı judocular milli formayla Avrupa Kupası’nda göz doldurdu
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı judocular milli formayla Avrupa ...
Manisa'da Çiçek Festivali ve Mesir Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Manisa'da Çiçek Festivali ve Mesir Fuarı açıldı
Fetih Mescidi ayağa kaldırılacak İHA’nın haberi sonrası harekete geçen Şehzadeler Belediyesi ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 7 asırlık mescidi restore ederek yeniden ibadete açacak İmzalanan protokolle Manisa Kalesinin ayakta kalan kısımları da restore edilecek
YEREL HABERLER Fetih Mescidi ayağa kaldırılacak İHA’nın haberi ...
Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan Oktay Baldan oldu
YEREL HABERLER Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan ...
Akhisarsporlu Semih'e Galatasaray talip
YEREL HABERLER Akhisarsporlu Semih'e Galatasaray talip
Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle destekliyorlar
YEREL HABERLER Akademik başarıyı sosyal kültürel faaliyetlerle ...
Sulama kanalına düşen çocuk yaşamanı yitirdi
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen çocuk yaşamanı yitirdi
Havuza düşerek boğulan minik çocuk toprağa verildi
YEREL HABERLER Havuza düşerek boğulan minik çocuk toprağa verildi
Manisa'da Kız İmam Hatip Lisesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Manisa'da Kız İmam Hatip Lisesinde çalışmalar sürüyor
Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta itfaiye binası tamamlanmak üzere
Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü’nde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü’nde yalnız ...
Emlakdere’de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Emlakdere’de kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor