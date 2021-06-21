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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir günde 444 aşı yapan Dilan hemşireye başarı belgesi

İHA

Bir günde 444 aşı yapan Dilan hemşireye başarı belgesi

Bir günde 444 aşı yapan Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli Dilan Hemşireye Vali Karadeniz tarafından ‘Başarı Belgesi’ verildi.
Türkiye genelinde Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında devam eden aşılama programı başarıyla devam ediyor. Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar, devlet memurları ve 30 yaşının üzerindeki tüm vatandaşların programa dahil edilmesiyle aşılama önemli bir ivme kazandı. Bu kapsamda Manisa’da devam eden aşılama çalışmalarında büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarından biri olan ve 1 günde 444 aşı (74 flakon) yapan Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli Hemşire Dilan Poliçe ile birlikte İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Kuş ve Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Aksoy’u makamında kabul eden Vali Yaşar Karadeniz tarafından Dilan Hemşireye ‘Başarı Belgesi’ verildi.
Ziyarette, Vali Yaşar Karadeniz’e teşekkür eden Hemşire Dilan Poliçe, gerçekleşen başarının bir ekip çalışması ürünü olduğunu ve arkadaşlarının desteği ile bu başarıya ulaştığını ifade etti.
Covid19 salgınıyla mücadelede aşılamanın tüm hızıyla devam ettiğini ve 30 yaşın üzerindeki tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama sistemine tanımlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Kuş, hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklama düzeyini arttırarak pandemiden kurtulmayı ümit ettiklerini ifade etti.
Sağlık çalışanlarının Covid19 salgınıyla mücadelede en ön saflarda görev yaptığını belirten Vali Karadeniz, haziran ayı sonundan itibaren toplumun önemli bir kısmının aşılanmasının bitmiş olmasını beklediklerini, temmuz ayında da birçok alanda rahat bir yaşam ümit ettiklerini ifade ederek, “Aşılama çalışmasında görev alan tüm sağlık personelimizi sizin şahsınızda tebrik ediyorum. Aşılama sürecinin sağlıklı yürümesinde hem sağlık kurumlarından hem diğer kurumlardan katkı sunan personelimize de teşekkür ediyorum” dedi.

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