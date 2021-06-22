Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 160 kök hint keneviri ele geçirildi



Serkan ÖZDEMİR / SOMA (MANİSA), (DHA) MANİSA'nın Soma ve Saruhanlı ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunu 160 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.Soma İlçe Jandarma Komutanlığı, ekipleri G.K.'nın(85) Karaçam Mahallesi'nde evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetişdirdiği ihbarını aldı. Ekiplerce eve yapılan baskında 128 kök hint keneviri ele geçirilirken, G.K. gözaltına alındı. Öte yandan, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.C. (30) ve M.A.'nı (27) kendi tavuk çiftliklerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve satış yaptıkları bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler çiftliğe baskın yaptı, Yapılan aramada, 32 kök hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli H.C. ve M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR

2021-06-22 07:05:16



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