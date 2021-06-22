Serol Emlek'le yollar ayrıldı

Bölgesel Amatör mücadele eden Yunusemre Belediyespor’da Teknik Direktör Serol Emlek ile yollar ayrıldı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı Teknik Direktörü Serol Emlek ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Emlek ile karşılıklı görüşerek bu kararın alındığını belirterek, kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor’da Teknik Direktör Serol Emlek Süper Amatör Lig'de dahil olmak üzere, takımın başında 3 sezondur görev yaptı. Takıma 1 şampiyonluk yaşatan deneyimli antrenör, tamamlanmayan BAL’da 2. sırada kaldı.



Takım Mahmut Taşkın'a emanet

Yunusemre Belediyespor'da Serol Emlek’ten boşalan antrenörlüğe sezon sonuna kadar Yardımcı Antrenör Mahmut Taşkın getirildi. Taşkın’ın ekibine uzun zamandır kulübün altyapısında görev yapan Serkan Gaşi, Kaleci Antrenörü Serdar Toros ve Mustafa Çelebi dahil edildi.

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