Çocuk Şenliğinde doyasıya eğlendiler

Yunusemre Belediyesi ve Manisa'daki bir sivil toplum kuruluşunun işbirliği ile mülteci, engelli ve yetim 100 çocuğa şenlik düzenlendi. Ortaköy Mesire alanında yapılan şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 22 Haziran’a ertelenen Çocuk Şenliği, Ortaköy Mesire alanında yapıldı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın, STK temsilcileri ve çocuklar katıldı. Etkinlik çocuklarla kahvaltı yapılarak başladı. Kahvaltının ardından oyunlar oynanarak yarışmalar düzenlendi. Oyun alanında çocuklara mesir macunu, patlamış mısır, pamuk şeker ve limonata ikram edildi. Yunusemre Kent Tiyatrosu ekibi de sahnelediği “Korona Değil Biz Güçlüyüz” oyunuyla çocuklara korona virüse karşı nasıl önlem alacaklarını anlattı.

Çocuklar etkinlik sonunda çok eğlendiklerini belirterek böyle bir imkanı kendilerine sağladıkları için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Etkinlik sonunda çocuklara okul çantası, kırtasiye kiti ve boyama kitabı hediye edildi.

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