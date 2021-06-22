Bahçede çıkan yangın apartmana sıçramadan söndürüldü



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Apartmanın zemin katında oturan ve dumanları fark edip kendilerini dışarı atan babaanne Ayşe Bağlı ve 3 torunu yara almadan kurtuldu.

Turgutlu ilçesinde saat 13.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanın zemin katında Ayşe Bağlı'ya (57) ait dairenin arka bahçesinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında dumanları fark eden Ayşe bağlı, torunları Mehmet Ali Bağlı (10), Furkan Bağlı (9) ve Ceyda Bağlı (6) ile dışarı çıkıp, canları kurtardı. Ardından da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan babaanne Ayşe Bağlı'yı komşuları ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekiplerince tedavi edilen Bağlı, tedbir amaçlı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin mutfak bölümüne sıçramadan söndürülen yangında arka bahçedeki malzemeler küle döndü, çevredeki dört dairenin camları ve duvarları zarar gördü.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-06-22 18:31:16



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