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(ÖZEL) Ayşe Begüm Onbaşı gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

DHA

(ÖZEL) Ayşe Begüm Onbaşı gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu olan ilk milli sporcu unvanını alan Ayşe Begüm Onbaşı, Eylül ayında yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası öncesi antrenmanlarına başladı. Turnuvaya yoğun bir tempoda hazırlanan Onbaşı, hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya almak olduğunu, en büyük hedefinin ise olimpiyatlarda da altın madalya almak olduğunu söyledi. Türkiye'nin kadınlar cimnastikteki gururu olan Ayşe Begüm, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalar yaptı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti. Daha önce yıldızlarda Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başaran 19 yaşındaki sporcu, büyüklerde de dünyanın zirvesine çıktı. Cumhuriyet tarihinde kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu olan ilk milli sporcu olan Manisa Akhisarlı Ayşe Begüm Onbaşı, 17 Eylül'de yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'na odaklandı. Antrenörü Mehmet Ali Ekin eşliğinde Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren şampiyon sporcu, hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya almak olduğunu belirtti.
"MUTLU VE GURURLUYUM"
Dünya şampiyonu Onbaşı, şampiyonluğunun yankılarını sürdüğünü ve çok gururlu olduğunu belirterek, "Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Altın madalyaya ulaşmak bizim için önemli hedeflerden biriydi. Bunu da takım olarak gerçekleştirdik. Aerobik cimnastikte cumhuriyet tarihinde alınmış ilk altın madalya olduğu için ve bunu da büyüklere çıktığımız ilk senede aldığımız için ekstra mutluluk veren bir durum oldu. Orada bayrağı göndere çektiğimiz ve İstiklal Marşı'mızı okutabildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu. 
"TURNUVA ÖNCESİ 13 KİLO VERDİM"
Cumhuriyet tarihinde kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu olan ilk milli sporcu olmasının kolay olmadığını ve zorlu bir süreç yaşadığını anlatan Onbaşı, "2019 yılının başından beridir bu turnuva için hazırlandık. Turnuva 2020 yılında yapılacaktı ama koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Bundan dolayı da aslında 2019 yılında başlayan bir hazırlık sürecimiz vardı. Müziğimiz, koreografimiz ve hareketlerimiz vardı. Çok yoğun geçen yaklaşık 9 saatlik bir antrenman sürecinden geçtik. Benim için zordu. Beslenmede kısıtlamalara gittik. Bu süreçte 12-13 kilo verdim. Tek hedefimiz altın madalya olduğu için ve altın madalyaya odaklandığımız için süreç su gibi akıp geçti. O süreci de iyi bir şekilde domine ettiğimize inanıyorum. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya almak. Çiftlerde de bu yarışmaya hazırlanıyoruz. İnşallah elimizden geldiğinin en iyisini yapacağız. İkisinde de altın madalya almayı hedefliyoruz" dedi. 
"ROL MODEL OLMAK BANA EKSTRADAN BİR SORUMLULUK YÜKLÜYOR"
Kendisinden sonra gelen gençlere örnek olmasının özel bir duygu olduğunu dile getiren Onbaşı, "Örnek gösterilmek benim için özel bir duygu. Birçok insanın önünde rol model olmak bana ekstradan bir sorumluluk yüklüyor ama bununla beraber keyiflide bir sorumluluk. Ben de o yollardan geçtiğim için benim önümde böyle bir örnek yoktu. Böyle bir örnek olduğumu görebilmek ve ardımdan gelen gençlere bir nebzede olsa yardımcı olabilme hissiyatını yaşadığım için gerçekten çok mutluyum. Dediğim gibi benim önümde böyle bir örnek yoktu ama bundan sonraki nesillere örnek olabildiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
"EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYATLARDA DA ALTIN MADALYA ALMAK"
Ayşe Begüm Onbaşı, olimpiyatlarda aerobik cimnastik kategorisinin olmamasının burukluğunu yaşadığını belirterek, "Olimpik bir branş değil ama 2024'te olimpiyatlara alınması söz konusu. Bundan dolayı olimpiyatlara da hazırlanıyoruz gibi bir hedefimiz var. Bir sporcunun sayabileceği en yüksek idealleri arasında olimpiyatın olduğunu düşünüyorum. Orada altın madalya almak diye düşünüyorum. Hedefim olan dünya şampiyonluğu aldım, şimdi ise olimpiyatlar kaldı gibi bir durumdayız. En büyük hedefim olimpiyatlarda da altın madalya almak" ifadelerini kullandı. 
EKİN: DAHA ÇOK MADALYA KAZANACAĞIZ
Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin de duygularını dile getirdi. Tıpkı sporcusu Onbaşı gibi kendisinin de gururlu olduğunu dile getiren Ekin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kadın şampiyonuna sahip olmak gurur ve onur verici. Orada İstiklal Marşı'nı okuturken, o yukarda, biz aşağıda tüm ülke olarak ağladık. Arkasında büyük bir emek var. Arkasında büyük bir ekip var. Elimizden geldiği kadar düzenli olarak 9 saat çalıştık. Başarı kaçınılmaz oldu. İlk defa altın madalya aldık. Şimdi önümüze bakacağız. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Her son yeni bir başlangıçtır diye düşünüyoruz. Bundan sonra Ayşe'yi daha da yukarıya taşımak istiyoruz. Takım olarak birçok madalya ile dönmek istiyoruz. Öncelikle Ayşe'nin teklerdeki performansı çok önemli. Çünkü ucu ucuna, virgüllerle aldığımız dünya şampiyonluğu var. Avrupa Şampiyonası'nda aynı ekip var. Yine çetin bir mücadele olacak. Orada altın madalya ile dönmeyi hedefliyoruz. Çok gururluyuz. Bakanıyla, federasyonuyla, il müdürlüğü ile büyük bir ekibiz. Bu ekip bize inandığı sürece biz daha çok madalya kazanacağız" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenmanından detay
Ayşe Begüm Onbaşı'nın konuşması
Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin'in konuşmasıHABER-KAMERA: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-06-23 10:19:00

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