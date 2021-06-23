Bozkurt Mahallesinin yol sorunu çözülüyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Bozkurt Mahallesindeki üç sokakta sürdürülen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Turgutlu Belediyesi, Bozkurt Mahallesinde 30 yılı aşkın süredir yaşanan ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına sebep olan yol sorununu çözüme kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Serçe Sokak, Gençlik Sokak ve Kanarya Sokakta yol yenileme ve parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte çalışmaları incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Bozkurt Mahallesini ziyaret etti. Ekiplerin aralıksız devam eden çalışmalarını inceleyen Başkan Çetin Akın vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi, çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çalışmaların başladığı üç sokakta yıllardır sorunların mevcut olduğunu dile getiren Başkan Çetin Akın, “Bozkurt Mahallemizdeki söz konusu üç sokakta 30 yılı aşkın bir süredir ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı ve mahalle sakinlerimizde pek çok sorunla karşı karşıya gelmekteydi. Turgutlu Belediyesi olarak çok uzun zamandır hemşehrilerimizi mağdur eden ve Turgutlu’muza yakışmayacak bu soruna karşı adımlarımızı attık. Tamamen kendi imkanlarımızı seferber ederek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yol sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Çalışmalarımız Bozkurt Mahallemize ve Turgutlu’muza hayırlı olsun” dedi.

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