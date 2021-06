Yuntdağı’nda gezici kütüphane hizmete başladı

Delta Plus mutasyonu nedir, belirtileri nelerdir?

Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallede yaşayan her yaş grubundan vatandaşların ayağına Gezici Kütüphane götürüyor.

Yunusemre Belediyesi ’Yüzüncü Yıla Yüz Proje’ vaatleri arasında yer alan bir projeyi daha hayata geçirdi. Yunusemre Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gezici kütüphane hizmetine başlandı. Yaz süresince gezici kütüphane ile ilçede kütüphaneye erişim imkanı bulamayan Yuntdağı’ndaki kitapseverlerin ayaklarına gidiliyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Yunusemre ilçe sınırlarındaki kırsal mahallelerinin tamamında gezici kütüphane hizmeti verilecek. İlçede 63 kırsal mahallede 4 bin kitap ile yüzlerce yeni kütüphane üyesi ile buluşulacak. Gezici Kütüphanede ayrıca internet hizmeti de sunuyoruz. Özellikle çocuklarımızın yaz tatilinde kitap ile buluşturup yaz aylarını daha keyifli, daha eğlenceli geçirmesini sağlıyoruz. 120 durakta yaz tatili boyunca bulunacağız. Her haftanın başında duraklarımız muhtarlarımız, sosyal medya ve basın aracılığıyla duyurulacak. Söz verdiğimiz her projeyi hayata geçiriyoruz. Bir taraftan rutin hizmetler yaparken diğer yandan kültürel ve sosyal projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

