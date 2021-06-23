Akhisar'da yıldırım ağıla isabet etti: 2 yaralı



Barış Gezici/AKHİSAR (Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde fırtına ve şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. İlçere ağaçlar devrilirken, yıldırımın isabet ettiği ağılda 2 kişi yaralandı, 2 koyun öldü.

Akhisar'da saat 17.30 sıralarında başlayan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ile birlikte kent merkezi ve bazı mahallelerde ağaçlar devrildi. Belediye ekiplerince yola devrilen ağaçlar kaldırılarak temizlik çalışması yapıldı. Bu arada Seğirdim Mahallesinde hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü. 2 koyun ölürken, ağıl yanında bulunun 2 kişi de hafif yaralandı. Yaralanan 2 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yıldırımın düştüğü bölgelerde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-06-23 23:37:14



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