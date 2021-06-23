Manisa’da otomobil park halindeki tıra çarptı: 5 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir otomobilin önce seyir halindeki araca daha sonra park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, İzmirAnkara E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Behzat E. yönetimindeki 51 BH 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yöne seyir halindeki Abdullah B. yönetimindeki 06 BFD 701 araca, daha sonra yol kenarında park halindeki 26 EM 484 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü ile yolcular Mahmut E., Resul E., Binnur E. ve Kadriye E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Mahmut E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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