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Eski kız arkadaşını öldüren zanlı 4. kez hakim karşısında Acılı baba: "Kızımın kabrine gönül rahatlığıyla gitmek istiyorum"

İHA

Eski kız arkadaşını öldüren zanlı 4. kez hakim karşısında Acılı baba: "Kızımın kabrine gönül rahatlığıyla gitmek istiyorum"

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eski kız arkadaşı Gülnur Kocabaş'ı av tüfeği öldüren Yusuf Akbulut, yeniden hakim karşısına çıkarken, dava 13 Temmuz'a ertelendi. Dava çıkışı konuşan acılı baba Eyüp Kocabaş, "Kızımın mezarına gönül rahatlığıyla gidip hakkını sonuna kadar savunduk demek istiyorum. Kızımın ruhu huzur bulsun, o cani en ağır cezayı alsın” dedi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 28 Mayıs 2020'de evinden çıkan Gülnur Kocabaş, eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Yusuf Akbulut hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 4’üncü duruşmasına öldürülen Gülnur Kocabaş’ın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı Özgü Türk katıldı. Yusuf Akbulut ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi’nden SEGBİS yöntemiyle katıldı.
Sanık Yusuf Akbulut, duruşmadaki ifadesinde pişman olduğunu, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini söyledi.
Gülnur Kocabaş’ın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı Özgü Türk’e de söz verildi. Avukat Özgü Türk, sanığın daha önceki ifadelerinde geçen ‘Gülnur Kocabaş beni aldattı’ sözlerini kabul etmediklerini söyledi. Sanık Akbulut’un, maktul Kocabaş’ı, tasarlayarak kasten öldürdüğünün kamera görüntülerinde sabit olduğunu kaydeden avukat Türk, “Telefon yazışmaları, tanık ve arkadaşlarının ifadelerinde görüldüğü üzere ikilinin aylar öncesinde ayrıldığı görülmektedir. Sanık öne sürdüğü ‘Gülnür beni aldattı’ ifadelerine yönelik, Gülnur’un kendisini ne zaman ve nerede aldattığına yönelik hiçbir açıklaması yoktur. Sanığın eniştesi ifadesinde aracında kesinlikle silah olmadığı ve evlerinde hiç silah bulunmadığı ifade etti. Sanığın cinayeti gerçekleştirmediği iki hafta öncesinde maktule, baskı ve tehdit uyguladığı da görülüyor. Olay yeri görüntülerini mahkemeye sunduk. Gülnur’un evden çıkma ve öldürülme anı net bir şekilde görülmektedir. Sanığın ifadelerinde olduğu gibi aralarında bir herhangi bir tartışma geçmemiştir. Sanık her ifadesinde çelişkili ifadeler kullanmıştır. Kamera kayıtların sanık, otomobili ile Gülnur’un arkasından hızla geçerek, arkasına geçip pusu kurmuş ve yakın mesafeden ateş etmiştir. Gülnur, yere düştükten sonra da ateş etmeye devam etmiş ve öldüğünden emin olduktan sonra olay yerinden uzaklaşmıştır. Cinayetin tasarlayarak kasten gerçekleştiği açıktır. Sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ceza almasını istiyoruz” diye konuştu.
İfadelerin ardından savcı mütalaasını okudu. Mahkeme, mütalaa karşılık sanığın savunmasının alınması için, karar vermek üzere davayı erteledi.

“Kızımın mezarına gönül rahatlığıyla gitmek istiyorum”
Baba Eyüp Kocabaş da katilin kızını planlayarak öldürdüğünü ve 390 gündür çok büyük acı yaşadıklarını söyledi. Baba Eyüp Kocabaş, “Adaletin yerini bulacağını ve en ağır cezayı alacağını hissediyorum. Yüreğim en ağır cezayı alacağını söylüyor. Ben de kızımın kabrine gönül rahatlığıyla gitmek istiyorum. Kızımın mezarında ona ‘hakkını sonuna kadar savunduk, hak ettiği cezayı aldı’ diyebilirim. 390 gün oldu kızım öleli, biz de yaşayan ölüleriz. Annesi kızımın mezarına gidemiyor, yüreği dayanmıyor. İnşallah en ağır cezayı alır, kızımın yattığı yerde ruhu huzur bulur” dedi.

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