Alibeyli ve Koyuncu'ya güvenlik kamerası takıldı

Saruhanlı Belediyesi tarafından asayiş ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla mahallelerde başlatılan güvenlik kamerası kurulum çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Saruhanlı Belediyesi Bilgi ve İşlem Birimi tarafından Alibeyli ve Koyuncu mahallesinde, mahalle giriş, çıkışı ve meydanlara güvenlik kamerası takıldı.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, faaliyete başlayan kameraların hayırlı olmasını dileyerek, "Suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanması bakımından maksadımız kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak" dedi.

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