Alaşehir'de fırtınada zarar gören bağlarda hasar tespit çalışmaları başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde fırtına ve sağanak yağışta çok sayıda ağaç devrilirken, üzüm bağlarındaki beton direkler de yan yattı. Fırtınanın ardından Alaşehir Ziraat Odası yetkilileri zarar gören bağları gezerek, incelemelerde bulundu.

Alaşehir’de dün akşam etkili olan fırtına ve arkasından gelen şiddetli yağmur ile üzüm bağlarındaki direkler devrildi. Belenyaka, Elemli, Girelli, Delemenler mahallerinde bağlarında zarar oluşan çiftçiler, kırılan direkleri yenisiyle değiştirmek için çalışmalara başladı. Üreticilerden Şevket Karcı, "Bu sene ayaz, fırtına sigortası yaptırmamıştık. Sadece dolu sigortası yaptırmıştık. Yapacak bir şeyimiz yok" derken, üretici Yılmaz Şimşek, "Bir anda geldi. Nasıl oldu bilmiyoruz, asmalar yatmış. Biz evdeydik. Şimdi hep beraber kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

Bağlarda yaptıkları incelemelerin ardından bir açıklama yapan Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın, "Dün akşam Alaşehir'in batı bölgelerinden başlayarak doğu bölgelerini tek hat üzerinden etkileyerek başlayan fırtına bazı üreticilerimizi etkiledi. Direklerin devrilmesi ve salkımların zarar görmesinden dolayı etkilendiler. Sabahtan beri yaptığımız çalışmalarda üreticilerle bizzat yerine giderek yaptığımız kontrollerde direklerin tepe noktalarda fırtına havası ve arkasından gelen yağmurla yıkıldığını gördük. Sınırlı sayıda üretici etkilense de yağan yağmur ve fırtınanın şiddeti oldukça yüksekti. Bu şekilde zarar mevcut. Şu anda hafif bir şekilde atlatmış durumdayız. Biz üreticilerimize her zaman olduğu gibi sigorta yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Fırtına ve hortum da sigorta kapsamı dahiline alındı. Bütün üreticilerin sigorta yaptırmasını öneriyoruz" dedi.

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