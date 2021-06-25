Manisa BŞB'de Berkay'dan imza

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MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-Off oynayıp yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, hızlı başladığı transfer harekatını sürdürüyor. Manisa temsilcisi, Samsunspor'la Play-Off finali oynayan 25 yaşında, 1.93 boyundaki oyun kurucu Berkay Sinirlioğlu'nu renklerine bağladı. Berkay, geçen sezon Samsun'da 7.9 sayı, 4.4 ribaund, 2.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-06-25 10:51:29



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