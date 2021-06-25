Manisa FK’nın kamp programı belli oldu

20212022 futbol sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü yeni sezon hazırlık programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran Pazartesi günü Manisa’da toplanacak olan Manisa Futbol Kulübü, 719 Temmuz tarihleri arasında 1. etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar’a hareket edecek. Manisa FK, 22 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında 2. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdürecek.

Manisa Futbol Kulübü, 7 Ağustos’ta Manisa’da toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Takımın kamp süresince yapacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra duyurulacak.

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