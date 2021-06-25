Saruhanlı kavşağında peyzaj düzenlemesi başladı

Saruhanlı Belediyesi, ilçe sınırlarından geçen İzmirİstanbul karayolundaki refüjlerde peyzaj düzenlemesi çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan ancak söz konusu kurumdan ‘uygundur’ görüşü alınan refüjlerde peyzaj çalışması başlattıklarını bildirdi.

Bu çerçevede ilçenin girişi olan kavşak bölgesinde mevsimlik çiçek ekimi yaptıklarını ve gerekli düzenlemeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Bilgin, şunları söyledi: “Şehrimizin girişini güzel bir görünüme kavuşturacağız. İzmir'den İstanbul, İstanbul'dan İzmir yönüne giden tüm sürücülerin, özellikle ilçe halkımızın beğenisi kazanacak güzel bir çalışma ortaya koyacağız. Bilindiği gibi bir şehrin girişi şehrin aynasıdır. Bu nedenle ilçemizin giriş kavşağını modern bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Saruhanlımız daha güzel olacak"

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