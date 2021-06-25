Manisa’da merkezli DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa’nın Salihli ve Ahmetli ilçeleriyle Konya’da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltına alınarak Manisa’ya getirildi.

Manisa merkezli bu sabah 05.30 sıralarında eş zamanlı gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda Salihli ve Ahmetli ilçeleri ile Konya’da R.D., A.D.S., Ş.Y., K.A., H.Ç., İ.H., B.Ö., K.D., A.S., Y.Ö., R.Ö., A.B. ve A.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Toplam 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin evlerinde ve yapılan üst aramalarında 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda fişek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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