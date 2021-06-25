Şehzadelerpark Erzurum heyetinden tam not aldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ünü Türkiye’ye hızla yayılan Ege Bölgesi’nin en büyük temalı parkı olan Şehzadelerpark’ta Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve ekibini ağırladı. Şehzadelerpark’ı gezen Başkan Uçar, parktan çok etkilendiğini ifade ederek, “Türkiye’nin birçok ilini gezmiş biri olarak, bu eserin Türkiye’nin sayılı eserlerinden olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve beraberindeki heyeti misafir etti. Heyeti ilk olarak Şehzadeler Belediyesi’nde misafir eden Başkan Çelik, daha sonra Başkan Uçar ve beraberindekilere Ege Bölgesi’nin en büyük tarih, kültür ve eğlence parkı olan Şehzadelerpark’ı gezdirdi. Minia Şehzadeler, Diaromik Mesir Müzesi, Masal Park ve Şehzade figürlerinin bulunduğu dört ayrı temadan oluşan parkı konuklarına gezdiren Başkan Çelik, parkın yapım aşamaları ve parktaki eserler hakkında bilgiler verdi.



“Ak belediyeler yardımlaşma ve dayanışma içerisinde”

Park ziyaretinin akabinde bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve ekibini Şehzadeler’imizde misafir ediyoruz. Şehzadelerpark'ın namı tüm Türkiye’ye yayılıyor. Erzurum’dan da Sayın Başkanımız duymuşlar ziyaret etmek istenmişler. Biz de davet ettik ve parkımızda misafir ettik. Heyetiyle birlikte gelerek incelemelerde bulundular. İnanıyorum ki Erzurum halkına bugüne kadar güzel hizmetler kazandırdılar bundan sonra da daha güzellerini kazandıracaklardır. Ak belediyeler birbirleri ile yardımlaşma ve dayanışma içerisindeler. Biz de başkanımızdan kendi çalışmaları hakkında bilgiler aldık, kendi hizmetlerimizi anlattık. Bu fikir alışverişinin hizmetlerimizde katkıları olacağını düşünüyorum.” dedi.



“Türkiye’nin sayılı eserlerinden”

Başkan Çelik’e misafirperverliği nedeniyle teşekkür eden Başkan Uçar ise şöyle konuştu: “Kendisi bizzat bize ve ekibimize parkımızı gezdi. Çok etkilendim. Türkiye’de birçok ili gezmiş, turistik yapılarını görmüş biri olarak bu eserin Türkiye’nin sayılı eserlerinden olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Bizler bu paylaşımlarımızla halkımıza daha iyi hizmetler edebilmek için bir mesai içerisindeyiz. Manisa ve Şehzadeler halkına şükranlarımı sunuyor, başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Heyet daha sonra tarihi Kurşunlu Han’ı ziyaret ederek, buradaki sanat atölyelerini dolaştı, Geleneksel El Sanatları Kursları hakkında bilgi aldı.

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