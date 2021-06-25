Şehzadelerpark Erzurum heyetinden tam not aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadelerpark Erzurum heyetinden tam not aldı

İHA

Şehzadelerpark Erzurum heyetinden tam not aldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ünü Türkiye’ye hızla yayılan Ege Bölgesi’nin en büyük temalı parkı olan Şehzadelerpark’ta Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve ekibini ağırladı. Şehzadelerpark’ı gezen Başkan Uçar, parktan çok etkilendiğini ifade ederek, “Türkiye’nin birçok ilini gezmiş biri olarak, bu eserin Türkiye’nin sayılı eserlerinden olduğunu düşünüyorum.” dedi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve beraberindeki heyeti misafir etti. Heyeti ilk olarak Şehzadeler Belediyesi’nde misafir eden Başkan Çelik, daha sonra Başkan Uçar ve beraberindekilere Ege Bölgesi’nin en büyük tarih, kültür ve eğlence parkı olan Şehzadelerpark’ı gezdirdi. Minia Şehzadeler, Diaromik Mesir Müzesi, Masal Park ve Şehzade figürlerinin bulunduğu dört ayrı temadan oluşan parkı konuklarına gezdiren Başkan Çelik, parkın yapım aşamaları ve parktaki eserler hakkında bilgiler verdi.

“Ak belediyeler yardımlaşma ve dayanışma içerisinde”
Park ziyaretinin akabinde bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve ekibini Şehzadeler’imizde misafir ediyoruz. Şehzadelerpark'ın namı tüm Türkiye’ye yayılıyor. Erzurum’dan da Sayın Başkanımız duymuşlar ziyaret etmek istenmişler. Biz de davet ettik ve parkımızda misafir ettik. Heyetiyle birlikte gelerek incelemelerde bulundular. İnanıyorum ki Erzurum halkına bugüne kadar güzel hizmetler kazandırdılar bundan sonra da daha güzellerini kazandıracaklardır. Ak belediyeler birbirleri ile yardımlaşma ve dayanışma içerisindeler. Biz de başkanımızdan kendi çalışmaları hakkında bilgiler aldık, kendi hizmetlerimizi anlattık. Bu fikir alışverişinin hizmetlerimizde katkıları olacağını düşünüyorum.” dedi.

“Türkiye’nin sayılı eserlerinden”
Başkan Çelik’e misafirperverliği nedeniyle teşekkür eden Başkan Uçar ise şöyle konuştu: “Kendisi bizzat bize ve ekibimize parkımızı gezdi. Çok etkilendim. Türkiye’de birçok ili gezmiş, turistik yapılarını görmüş biri olarak bu eserin Türkiye’nin sayılı eserlerinden olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Bizler bu paylaşımlarımızla halkımıza daha iyi hizmetler edebilmek için bir mesai içerisindeyiz. Manisa ve Şehzadeler halkına şükranlarımı sunuyor, başkanımıza teşekkür ediyorum.”
Heyet daha sonra tarihi Kurşunlu Han’ı ziyaret ederek, buradaki sanat atölyelerini dolaştı, Geleneksel El Sanatları Kursları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emcelli’de su sıkıntısı yeni sondajla son bulacak
YEREL HABERLER Emcelli’de su sıkıntısı yeni sondajla son bulacak
Manisa’da merkezli DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da merkezli DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Manisa'da hububat hasadı devam ediyor Manisa’daki hububat hasadını yüzde 80’i tamamlandı
YEREL HABERLER Manisa'da hububat hasadı devam ediyor Manisa’daki ...
Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
YEREL HABERLER Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
Saruhanlı kavşağında peyzaj düzenlemesi başladı
YEREL HABERLER Saruhanlı kavşağında peyzaj düzenlemesi başladı
Turgutlu Belediyesi voleybol kursuyla profesyonel sporcular yetiştiriyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi voleybol kursuyla profesyonel ...
Yunusemreli 23 judocunun hedefi milli forma
YEREL HABERLER Yunusemreli 23 judocunun hedefi milli forma
Manisa FK’nın kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Manisa FK’nın kamp programı belli oldu
Sarıgöllü karikatürist Hasan Efe’ye Yunus Emre ödülü
YEREL HABERLER Sarıgöllü karikatürist Hasan Efe’ye Yunus Emre ödülü
Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar Sebzelerini okul bahçesinde yetiştiriyorlar Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren öğrenciler şimdi de organik tavuk yumurtası projesini başlatarak okulda gezen tavuk yetiştirecekler
YEREL HABERLER Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir ...
Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat ağustosta Bu sene Kırkağaç kavununda 30 bin ton üretim hedefleniyor 300 yıldır aynı tohumlarla ekilen Kırkağaç Kavunu lezzeti ve uzun süre dayanması ile biliniyor
YEREL HABERLER Kırkağaç kavununda ekim yapıldı, hasat ağustosta Bu ...
Uyuşturucu ve esrarla yakalanan şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve esrarla yakalanan şahıs gözaltında
Manisa BŞB'de Berkay'dan imza
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de Berkay'dan imza
Manisa FK'da Mehmet Güven gitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da Mehmet Güven gitti
Soma'da ormanda ekili 297 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Soma'da ormanda ekili 297 kök Hint keneviri ele ...
Sahte altın dolandırıcıları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte altın dolandırıcıları suçüstü yakalandı
Ormanlık alana ekili 297 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormanlık alana ekili 297 kök kenevir ele geçirildi
Gençlik kampları coşkuyla başladı Türkiye’nin her yerinden gençler Manisa’da kampa katılıyor Yeni arkadaşlıklar edinen gençler bir yandan spor yaparken bir yandan da sosyal ve kültürel etkinliklerle arkadaşlıklarını pekiştiriyor
YEREL HABERLER Gençlik kampları coşkuyla başladı Türkiye’nin her ...
Söndü zannedilen mangal kıvılcımı evin çatısını yaktı Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında söndüğü zannedilen mangal kömürünün kıvılcımından çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Söndü zannedilen mangal kıvılcımı evin çatısını ...
Vali Karadeniz’den Salihli’de ziyaret turu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’den Salihli’de ziyaret turu
Bostanlık Mevkisinde asfaltlama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bostanlık Mevkisinde asfaltlama çalışmaları başladı
Üretici sorunlarını çözmek için sahaya indiler
YEREL HABERLER Üretici sorunlarını çözmek için sahaya indiler
Gülnur'un babası: Planlanarak öldürüldüğünü net bir şekilde görüyorum
YEREL HABERLER Gülnur'un babası: Planlanarak öldürüldüğünü net bir ...
Akhisar'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Akhisar'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı