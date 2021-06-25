Turgutlu’da ihtiyaç sahibi öğrencileri sınav yerlerine ücretsiz ulaştıracak

Turgutlu Belediyesi, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek ihtiyaç sahibi ve özel gereksinimli öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.

Turgutlu Belediyesi, üniversite adayı öğrencilerin 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gireceği YKS için sınav yerlerine ulaşımlarını ücretsiz servis hizmetiyle gerçekleştirecek. Sınav yerlerine kendi imkanlarıyla ulaşma konusunda sıkıntı yaşayacak ihtiyaç sahibi ve özel gereksinimli öğrencilerin yararlanacağı servis hizmeti YKS’nin gerçekleşeceği cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Söz konusu öğrenciler ise sınav saati öncesinde ikamet ettikleri adreslerden alınacak.

Sınav yerlerine gidecek öğrencilerin 0236 313 27 27 numaralı telefonu arayarak adres ve iletişim bilgilerini bildirmeleri yeterli olacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Zorlu bir eğitimöğretim sürecini tamamlayarak hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için YKS’ye girecek öğrencilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu gerçekleşecek YKS için sınav yerlerine ulaşımda sıkıntı yaşayacak öğrencilerimize yönelik ücretsiz servis hizmeti sağlıyoruz. Sınav yerlerine ulaşımı için desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz belediyemizin 0236 313 27 27 numaralı telefonunu arayarak adres bilgilerini bize iletebilirler. YKS’ye girecek tüm genç kardeşlerimize sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.

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