Yaşlı adam motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde AkhisarSoma yolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Akhisar’dan Soma ilçesi istikametine gitmekte olan Hüseyin D. yönetimindeki 20 EM 816 plakalı otomobil, Süleymanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin Solak yönetimindeki 45 ABB 309 plakalı motosikletin şerit değiştirmesi sonucu arkadan çarpması ile kaza meydana geldi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Hüseyin Solak (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

20 EM 816 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin D. ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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