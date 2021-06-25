Turgutlu Belediyesi YKS öncesi hazırlıklarını tamamladı

Turgutlu Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde ilçe genelindeki sınav yerlerinin dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde YKS’nin yapılacağı 22 okulda sınav öncesinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sınavın yapılacağı sınıfların yanı sıra yoğunluğun oluşacağı koridorlar, kapı girişleri, merdivenler, idari odalar ve tuvaletler titizlikle dezenfekte edildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Pandemi koşulları altında Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimizin sağlığını korumak adına çalışmalarımızı yürüttük. Bu kapsamda Turgutlu’muzda sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Öğrencilerimiz ve velilerimizin bu konuda hiçbir endişesi olmasın. Bu hafta sonu sınava girecek tüm kıymetli gençlerimize başarılar diliyor, hedef ve hayallerinin gerçekleşmesini yürekten ümit ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.