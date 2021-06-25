Turgutlu'da ot yangını metruk fabrikaya sıçradı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda başlayan yangın metruk bir fabrikaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince çok büyümeden söndürüldü.

Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kuru otlar yanmaya başladıktan sonra alevler bölgede bulunan metruk bir fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.