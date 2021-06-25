YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas'tan Rektör Ataç’a ziyaret

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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, yükseköğretimde kalitenin arttırılması hususunun yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin kalite süreçleri ve bu süreçlere ilişkin yaptığı çalışmalara yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin kalite konusunda önemli işler yaptığını, yeni başarılara imza atmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Ataç, bilimin ışığında kaliteli çalışmalar yürüten bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini de sözlerine ekledi.

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