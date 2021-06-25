Turgutlu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çampınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Turgutlu ve Ahmetli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-06-25 22:26:00



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