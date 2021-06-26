Somaspor'dan ilk transfer

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOMA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni kulüplerinden Somaspor, dış transferde ilk imzayı geçen sezon Arhavispor'da forma giyen ön libero İbrahim Ak'a attırdı. Altyapısında futbola başladığı Bandırmaspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki futbolcu Derincespor, Karacabey Birlik, 1922 Konyaspor, Ofspor takımlarında da oynadı. İbrahim geçen sezon ilk yarıda Ofspor'da 12, ikinci devrede Arhavispor'da 13 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, iç transferde ise Uğur Can ve Melih Şencan'ın ardından Oğuzhan Yıldırım'la da yeniden anlaştı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-06-26 11:17:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.