Manisalı gönüllüler köy okulunu yeniliyor Manisa'da farklı meslek gruplarındaki insanlar köy okulu için bir araya geldi

Manisa'da yaklaşık 1,5 yıl önce proje olarak başlayan ve ardından dernekleşen 'Umut vagonu' Derneğinin çatısı altında bir araya gelen farklı meslek gruplarındaki gönüllüler Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesindeki okulda yenileme çalışmaları başlattı.

Manisa'da öğretmenden avukata, fabrika işçisinden öğrenciye, mühendisten güvenlik görevlisine kadar farklı meslek gruplarında yer alan 28 gönüllü Yunusemre ilçesindeki Çamlıca Mahallesindeki okulun yenileme çalışmalarında tuğla taşıyıp, sıva yaptı.

Manisa’da Atatürk Ortaokulu’nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan Arzu Şahin Ünal, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak için 1,5 yıl önce ‘Umut Vagonu’ projesini başlattı. Doğu’daki köy okullarında eğitim gören çocuklara kırtasiye, oyuncak yardımı yapan Arzu Şahin, daha fazla kişiye ulaşmak isterken projesini derneğe dönüştürdü.



Proje olarak başladı derneğe dönüştü

Türkiye genelinde 25 şehre ulaşan ve bin gönüllü üye ile özellikle eğitim alanında dezavantajlı çocuklara yardım elini uzattıklarını kaydeden Arzu Şahin Ünal, “2019 yılında proje olarak başladık. Türkiye geneline yaymak istedim. Doğu illerindeki köy okullarına destek vermeye başladık. Oyuncak, kırtasiye malzemelerini gönderdik. Yardım isteklerine yetişememeye başladım. Türkiye genelindeki gönüllülerden de destek istedim. Biz bu sayede 25 şehre ulaştık. Her yerde ekip kurduk. Genelde eğitim alanında destek vermek istedik, ancak ihtiyacı olan insanların da yardımına koşuyoruz. Umut Vagonu Derneğini kurduk. Türkiye genelinde binden fazla gönüllümüz var.” dedi.



"Vagon vagon umut taşıyoruz"

Umut Vagonu Derneği’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak istediğini anlatan Arzu Şahin Ünal, gönüllülerle birlikte Manisa’daki köy okullarına da ulaştı. 28 gönüllü Yunusemre ilçesindeki kırsal Çamlıca Mahallesi’nin okulunu yenilemeye başladı. Gönüllüler okulun dış duvarlarına sıva yaptı, harç kardı, bahçeyi yeniledi. Köy okullarındaki öğrenciler için harekete geçtiklerini anlatan Arzu Şahin Ünal, “Sahada aktif olan gönüllülerimiz ve destek veren gönüllülerimiz var. Köy okullarının tadilat işlerini de yapmaya başladık. Yunusemre Kaymakamlığı ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullar için protokol imzaladık. Çamlıca Mahallesi İlkokulu’nda tadilata başladık. Bahçe duvarını ördük, dış cephe sıvalarını kazıyıp yeniden sıva yaptık. Bozuk olan kaldırımları yeniledik, bahçe temizliğini yaptık. Okulun içinde de tadilatlarımız devam ediyor. Okullarımız çiçek gibi olacak. Öğrenciler pandeminin ardından okullarına geldiklerinde sevinsinler istedik. 1,5 yıldır olduğu gibi Türkiye’nin her bölgesine taşıdığımız gibi şimdi de köy okullarımıza vagon vagon umut taşıyoruz. Çamlıca Mahallesi okulundan sonra yine aynı bölgede Yağcılar ve Üçpınar okullarına kütüphane kazandıracağız” diye konuştu.



her meslek grubundan gönüllü var

Okulu yenilemek için ter döken gönüllülerin çeşitli meslek gruplarından oluştuğunu anlatan Dernek Başkanı Öğretmen Arzu Şahin Ünal, “Her meslek dalından, her yaştan gönüllümüz var. Öğrenci, fabrika işçisi, mühendis, avukat, öğretmen, satış görevlisi, güvenlik görevlisi gibi meslek dallarından gönüllülerimiz ile öğrencilerimizin okullarını yeniliyoruz. Dernek içinde rehabilite çalışmaları da yapıyoruz. Bizim derneğimizde toplumdan dışlanmış insan da var. Madde bağımlılığından kurtulmuş, sokakta yaşayan, maddi durumu çok kötü insanlar da var. Onları da gönüllülerimizin arasına aldık. Ekip ruhu ile çalışmayı öğreniyorlar. İnsanlara yardımcı olup bir anlamda iyileşmelerine destek oluyoruz. Toplumla bağlarını güçlendiriyorlar” dedi.

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